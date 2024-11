De cadeira de rodas, Gloria Menezes faz rara aparição em público

Aos 90 anos, Gloria Menezes curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro e é fotografada circulando em uma cadeira de rodas no shopping

Aos 90 anos de idade, a atriz Gloria Menezes leva uma vida tranquila e longe dos holofotes. Porém, ela fez uma rara aparição em público na noite de sexta-feira, 23. A estrela foi flagrada durante um passeio no shopping com sua família.

Nas fotos, feitas pelos paparazzi de plantão, a veterana surgiu em uma cadeira de rodas enquanto estava acompanhada do filho, o ator Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. Ao perceberem que estavam sendo fotografados, eles esbanjaram simpatia e acenaram para a câmera.

Sempre elegante, ela chamou a atenção para o seu look impecável, com um conjunto em tom sóbrio, óculos e de sol e até sapatos de salto. Gloria Menezes saiu para passear com a família para ir ao cinema. Eles foram assistir ao filme Ainda Estou Aqui, que é protagonizado por Fernanda Torres e é a aposta do Brasil para o Oscar 2025.

Gloria Menezes curte passeio com a família - Foto: Édson Douglas / AgNews

Por que Gloria Menezes está de cadeira de rodas?

A atriz Gloria Menezes já é vista em uma cadeira de rodas há algum tempo, mas não é nada relacionado com a saúde dela. Devido a idade avançada, ela apenas usa o acessório quando precisa caminhar por longas distâncias e para ter mais agilidade. Portanto, a cadeira não é uma necessidade médica.

Inclusive, ela já explicou que a cadeira de rodas é apenas um item de conforto para os passeios dela. "Vocês estão me vendo em uma cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia", disse ela há pouco tempo.

Lembrancinha do aniversário de Gloria Menezes rouba a cena

A atriz Gloria Menezes já havia celebrado a chegada de seus 90 anos de idade antecipadamente. No início de setembro deste ano, ela ganhou uma festa com a presença da família. Inclusive, a nora dela, Mocita Fagundes – esposa do ator Tarcisio Filho -, mostrou alguns detalhes da comemoração nas redes sociais.

Mocita revelou momentos encantadores de Gloria com a família e também ao lado do seu bolo de aniversário. Além disso, ela também registrou a lembrancinha da festa, que foi uma bonequinha inspirada no visual da aniversariante; confira mais detalhes!

