Datena revela se pensa em desistir de nova candidatura em SP

O apresentador José Luiz Datena falou sobre sua candidatura à Prefeitura de SP e comparou possível desistência com atitude de Joe Biden

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) abriu o jogo e comentou sobre sua disputa. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o jornalista e apresentador revelou que não descarta agir como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos que desistiu de concorrer à reeleição nos últimos dias.

A convenção para oficializar a candidatura de Datena em 2024 está prevista para o próximo sábado, 27. Ele, que se afastou do telejornal da Band para dar seguimento à vida política, já desistiu de outras quatro campanhas eleitorais desde 2016.

Ao ser questionado se continuará na disputa, ele deixou subentendido que pode cancelar a pré-candidatura nos próximos dias. "Até eu desconfio. Se continuar essa sacanagem de que o PSDB está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo", declarou.

Em seguida, Datena ainda relatou que precisa do respaldo do partido para, enfim, confirmar a candidatura: "A partir do momento que eu não me sinta respaldado totalmente pelo partido, que haja palhaçada nessa convenção, que tenha manifestações [...] Num partido dividido do jeito que está o PSDB hoje, e não me sustentando como candidato, não me sinto capaz de resolver nem os problemas do PSDB, quanto mais do eleitorado", informou.

O apresentador da Band também comentou sobre a existência de algumas pessoas que tentam atrapalhá-lo. "Quem foi atrás de cargo, emenda, dinheiro, esses já foram [embora], mas deixaram alguns ali dentro para atrapalhar minha candidatura, inclusive a convenção. Tenho confiança na executiva nacional, no Marconi [Perillo], no Aécio [Neves], apesar de termos tido discussões lá atrás, e no José Aníbal. Mas os principais tiros que levei foram de dentro do partido", disse ele.

"Está tudo certo morrer com um tiro no peito vindo do PCC ou de quem quer que seja, porque não vou usar colete à prova de balas. Mas morrer com um tiro nas costas dentro do partido? Não precisa me aclamar, mas também não precisa atirar pelas costas", acrescentou o pré-candidato, por fim.

Datena expõe corte salarial na Band

O apresentador José Luiz Datena afirmou ter sugerido uma redução salarial à Band, emissora onde trabalha. Segundo ele, seu contrato com o canal está prestes a terminar, e uma possível renovação dependerá do resultado das eleições, já que ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

"A Band me procurou, porque todas as emissoras estão em crise terrível. Falaram que queriam, pela 15ª vez, reduzir em R$ 100, R$ 150 mil o meu salário. Pedi para reduzir em 70%, assim não tem sacanagem de perguntarem se estou usando a política para renovar contrato", revelou ele, que participou da sabatina no ciclo de entrevistas promovido pelos portais Folha e UOL.

O jornalista, que apresenta o programa Brasil Urgente, relembrou que teve um contrato de quatro anos com a emissora e que chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão por mês; confira mais detalhes!