Datena expõe corte salarial na Band: "Pedi para reduzir em 70%"

O apresentador José Luiz Datena afirmou ter sugerido uma redução salarial à Band, emissora onde trabalha. Segundo ele, seu contrato com o canal está prestes a terminar, e uma possível renovação dependerá do resultado das eleições, já que ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

"A Band me procurou, porque todas as emissoras estão em crise terrível. Falaram que queriam, pela 15ª vez, reduzir em R$ 100, R$ 150 mil o meu salário. Pedi para reduzir em 70%, assim não tem sacanagem de perguntarem se estou usando a política para renovar contrato", revelou ele, que participou da sabatina no ciclo de entrevistas promovido pelos portais Folha e UOL.

O jornalista, que apresenta o programa Brasil Urgente, relembrou que teve um contrato de quatro anos com a emissora e que chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão por mês. "Agora em dezembro encerrarei [o vínculo]. É uma questão pragmática, não têm dinheiro para pagar e eu não preciso de tanta grana para viver", declarou Datena.

Salário como prefeito

Se for eleito novo prefeito de São Paulo, Datena vai receber um salário de cerca de R$ 35 mil por mês. Ele garantiu que ele e a esposa, Matilde, vivem bem com o dinheiro conquistado em mais de 40 anos de carreira. "Não é dinheiro público que vai me sustentar. Longe de ser rico. Perto de outros apresentadores, eu sou de classe média", disse ele.

"Se eu não for eleito, tenho acordo com a Band para trabalhar mais dois anos com redução de 70% de salário. Foi a Band quem quis, por mim meu contrato encerrava e eu parava ou iria para outra emissora, quem sabe ganhando esses milhões que duvido que a TV vá pagar", falou o jornalista. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

