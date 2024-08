Daphne Bozaski posa sorridente ao lado do marido e do filho

Daphne Bozaski aproveitou um dia de folga nas gravações de Família É Tudo, da Rede Globo, e curtiu um passeio com o marido e com o filho

Daphne Bozaski, que atualmente interpreta Lupita na novela Família É Tudo, da Rede Globo, aproveitou um dia de folga para apresentar alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro para o marido Gustavo Araújo e para o filho Caetano, de cinco anos.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que mostra diversos momentos especiais com a família visitando o Bondinho do Pão de Açúcar. Daphne também fez questão de levar alguns amiguinhos do filho para o passeio.

"Que alegria poder apresentar o Rio de Janeiro para essa turminha. Prometi levar esses pequenos para um passeio que tem uma das vistas mais lindas, na minha opinião. Foi único! Quero agradecer o Rodrigo que foi nosso guia, aliás fica aqui a dica: Vale a pena fazer esse passeio com visita guiada, conhecemos a história do Parque Bondinho Pão de Açúcar e muitas curiosidades do local. Feliz demais de proporcionar para essa turma da bagunça esse momento. Uma memória que eles e nós adultos vamos levar toda vida", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daphne Bozaski (@daphnebozaski)

Mais filhos?

Depois de interpretar Benê da série As Five, Daphne Bozaski está fazendo sucesso com outra personagem na TV. Em Família é Tudo, novela das 19h da TV Globo, ela dá vida a guatemalteca Lupita Maria del Rosario. Em meio a rotina intensa de gravações, a atriz concilia também a maternidade e casamento. Em entrevista ao portal O Globo, ela, que já é mãe de Caetano, de cinco anos, falou se tem planos de aumentar a família.

"Em uma utopia, em um universo muito maravilhoso, a gente, eu adoraria ter (mais filhos). Mas na nossa vida, hoje, nas perspectivas do trabalho e de como a vida é, a gente decidiu não ter. Na minha profissão, eu tenho que estar imersa no trabalho, que pode me levar para outra cidades e outros lugares. Para ter um filho, você precisa dar muita atenção", confessou a atriz.

E completou: "Demos essa atenção muito forte para o Caetano, mas a gente acha que toda essa dedicação não encaixa mais na nossa vida. Meu marido está com um projeto, expandindo o restaurante. Quando eu trabalho mais, ele cuida das funções da casa. A gente balanceia, se ajuda nesse sentido. E, neste momento, a gente não consegue ver mais um filho".