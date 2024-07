Daiane dos Santos se desculpa após gafe sobre língua de sinais brasileira

Durante a abertura dos Jogos em Paris, Daiane dos Santos se referiu à língua de sinais como "universal", pelo que se desculpou nas redes

A ex-atleta olímpica Daiane dos Santos usou o Instagram para se desculpar após cometer uma gafe sobre a língua de sinais francesa, durante abertura das Olimpíadas, nesta sexta-feira (26). A ginasta, que faz parte do time de comentaristas esportivos da Globo, se referiu a língua de sinais como universal, no momento em que a comunidade surda da França foi homenageada na cerimônia.

"Quero pedir desculpa para toda a comunidade surda do Brasil, a todas as pessoas com problemas auditivos. A gente teve um momento que foi lindo durante a cerimônia que eu achei que merecia ser citado, mas na citação eu dei uma informação errada", explicou a atleta aos seguidores.

Daiane relembrou que se referiu a língua brasileira de sinais (Libras) como se fosse uma "linguagem universal", o que é errado, já que há uma diversidade de línguas de sinais: "Teve uma música com interpretação em língua de sinais e eu falei que as Libras, que é a língua de sinais do Brasil, é universal, o que não é verdade, pois cada país tem a sua. Aqui foi a francesa, porque estamos na França".

Em seguida, Daiane reforçou que tinha o intuito de marcar o momento de representatividade, mas não percebeu na hora a gafe que cometeu: "Achei que era importante falar da inclusão, da inserção de todos dentro dos Jogos Olímpicos.

Céline Dion surpreender na abertura das Olimpíadas

Nos momentos finais da cerimônia de abertura, Céline Dion emocionou aos pés da Torre Eiffel. A cantora performou a música de Edith Piaf, L'Hymme À L'Amour, e emocionou o público, sendo fortemente aplaudida ao fim do show.

O momento marca o retorno da artista aos holofotes desde que deu uma pausa na carreira, em decorrência do diagnóstico de uma doença autoimune, a Síndrome da Pessoa Rígida. No documentário I Am: Céline Dion, a artista disse que voltaria aos palcos se precisasse se apresentar novamente.