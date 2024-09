Com nascimento de José Leonardo, relembre procedimentos estéticos de Virginia nos três partos

Após presença de cirurgiões plásticos no nascimento de José Leonardo, confira os procedimentos estéticos realizados por Virginia em cada um dos partos

No último domingo, 8, o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe veio ao mundo! Para o parto de José Leonardo, a influenciadora digital contou com a presença de uma dupla de cirurgiões plásticos, que a auxiliaram na cicatriz da cirurgia. Relembre procedimentos estéticos de Virginia em cada um dos partos:

Virginia foi submetida a uma cesariana nas três gestações. No nascimento da primogênita, Maria Alice, a apresentadora do 'Sabadou' realizou procedimentos para minimizar a cicatriz da cirurgia com auxílio de uma clínica de estética de São Paulo.

“Saímos de São Paulo e fomos para Goiânia acompanhar o parto apenas para fazer a cicatriz da cesárea e deixar o mais delicado possível. Como fizemos a cirurgia dela anteriormente e ela confia em nossa equipe, tivemos o privilégio de acompanhar este momento”, contou Dr. Caio Uemura na época.

Vale destacar que a esposa de Zé Felipe realizou uma lipo LAD meses antes de engravidar da primeira filha.

Já no parto de Maria Flor, a famosa foi submetida a um tratamento estético apenas 24h após dar à luz. Ainda na maternidade, realizou um procedimento de laser nos seios para auxiliar a amamentação. A influenciadora também compartilhou com os seguidores sua rotina de tratamento da pele do rosto.

Agora, com o nascimento de José Leonardo, ela passou, novamente, por procedimentos para a cicatriz. Nas redes sociais, os cirurgiões plásticos Mariana Genelhu e Thiago Paoliello deram detalhes do que foi realizado."A gente, junto com a equipe de ginecologia, Dra. Fabiana e Dr. Rodrigo, que realizou o parto cesárea com excelência, veio para auxiliar a melhorar a cicatriz da cesárea com uma sutura mais delicada, ponto absorvível e cola para conseguir um resultado estético melhor sem lipo, sem nada", explicaram.

Médica esclarece quando Virginia e José Leonardo devem receber alta:

Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, e desde então, a empresária continua na maternidade em Goiânia, Goiás. Procurada pela CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, que realizou o parto, esclareceu sobre a previsão de alta da apresentadora e influenciadora digital.