Com Maíra Cardi grávida, Thiago Nigro planeja aposentadoria do filho: 'Decidi'

A influenciadora e empresária Maíra Cardi está grávida do coach financeiro Thiago Nigro, que já está pensando na aposentadoria do filho

A influenciadora e empresária Maíra Cardi está grávida do coach financeiro Thiago Nigro. Com a chegada do primeiro herdeiro, o futuro papai compartilhou com seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, que já está pensando na aposentadoria do filho.

"Sim, vou ser pai. E sim, decidi aposentar meu filho antes dele completar 18 anos", iniciou ele em uma publicação no Instagram. Segundo o coach, a ideia do casal é investir em bitcoins, moeda digital com valor aproximado de R$ 580 mil, e R$ 1 milhão em previdência privada.

De acordo com Thiago, o esforço é para evitar que o herdeiro não precise seguir uma carreira na qual não se encaixa apenas para ganhar dinheiro: "Quando ele for mais velho, ao invés de se submeter a fazer algo que não gosta, poderá procurar com calma a sua verdadeira vocação por conta dos investimentos que estou plantando hoje", encerrou.

Na legenda, ele complementou explicando: "Em 2022 recebi uma profecia que dizia que em novembro de 2024 teria “choro de bebê”. E ele veio - fruto de um milagre. Hoje, olho para essa profecia e vejo como ela se cumpriu de maneira grandiosa. Não só estou recebendo o choro de um bebê, mas também a responsabilidade de garantir que ele cresça com oportunidades que muitos infelizmente não tiveram".

Como foi o anúncio da gravidez?

Em sua rede social, ela deu a notícia nesta segunda-feira, 02, ao postar o vídeo do momento em que contou para o marido que está esperando o primeiro bebê deles. Vale lembrar que o pequeno será o primeiro herdeiro de Thiago Nigro. Maíra já é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, do primeiro casamento dela com Nelson Rangel, e de Sophia, de 6 anos, do relacionamento da influencer com o ator Arthur Aguiar.

