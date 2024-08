Com câncer, Isabel Veloso revela medo em relação à maternidade

Grávida em meio a um tratamento de câncer terminal, Isabel Veloso revelou qual é o seu maior medo em relação à maternidade

Em janeiro deste ano, Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida. Porém, o tratamento paliativo com canabidiol conteu o crescimento do tumor, prolongando a vida da digital influencer.

Recentemente, a jovem revelou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com Lucas Borbas. Durante participação no programa Domingo Legal, do SBT, Isabel garantiu que não tem medo da morte.

“Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não viver. Meu maior problema não é gestar. Meu maior desafio é ser mãe, porque eu não sei se quando meu filho nascer eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira”, disse ela.

Por fim, a famosa afirmou que se sente tranquila, pois sabe que seu filho nunca estará só. “Ele vai nascer para o mundo, entendeu? Em algum momento ele vai para o mundo como eu fui. Ele não vai estar nunca desamparado, porque tem o amor da minha família, principalmente do pai”, afirmou.

Críticas

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua gravidez. Para quem não sabe, a jovem de 18 anos possui um câncer terminal. Em seus stories no Instagram, Isabel explicou que realiza acompanhamento médico desde o momento em que descobriu a gestação. Além disso, por se tratar de uma gravidez de risco, ela contou que seu pré-natal é feito em dois hospitais.

"Eu faço acompanhamento em dois hospitais. Como minha gestação é de alto risco, por conta da doença e das sequelas da doença, como meu pulmão, tenho que garantir UTI neonatal e uma assistência adequada para mim. O [hospital de] alto risco fica em outra cidade e eu só fui uma vez. No pré-natal daqui eu fui desde que descobri a gravidez", declarou ela.

Em seguida, Isabel Veloso mencionou a onda de críticas que vem recebendo nos últimos tempos por conta da gestação. De acordo com a influenciadora, internautas têm apontado uma 'farsa' em seu diagnóstico.

"Me questionam de uma forma absurda. Em relação a laudo, exame, prontuário. Vocês podem ligar lá, olhar lá, ver no hospital. Passei por dois hospitais onde fiz transplante de medula, tratamento, aonde vou em algumas consultas. Tenha uma paulada de [documentos] no hospital. Eu divulguei o meu lado e minha indignação é que ninguém posta isso, mas fica me atacando na internet", lamentou.

Com três meses de gravidez, Isabel Veloso explicou que realizou o exame morfológico e garantiu que o bebê está bem. Além disso, ela ainda ressaltou que o câncer não é hereditário e, por isso, o filho não corre risco.

"Eu fiz o morfológico dele e ele está ótimo. Já tem uma parte do cérebro desenvolvida e a médica até se surpreendeu. Então, está tudo bem. Eu fiquei muito feliz. Está tudo bem com o neném. O câncer que eu tenho, apesar de ser um câncer de sangue, que afeta o sistema imunológico, o sistema linfático do seu organismo, ele não vai passar para o bebê", concluiu Isabel.