Claudia Melo revela desafios da 3ª temporada de Arcanjo Renegado: 'Exigiu trabalho emocional'

Parte do elenco de Arcanjo Renegado (Globoplay), Claudia Melo(38) se prepara para a estreia da terceira temporada nesta quinta-feira, 14. Reunindo suas referências como apresentadora, ela interpreta a determinada Paula Viana, e não esconde que enfrentou desafios para o trabalho.

Já confirmada para a quarta temporada da produção nacional, Claudia Melo explica que precisou balancear a força e as vulnerabilidades da personagem complexa . "Encontrar o equilíbrio entre esses aspectos exigiu um trabalho emocional. Além disso, como ela lida com situações tensas e notícias impactantes, foi desafiador", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Para além da série, ela também esteve nos palcos do teatro com o espetáculo Velório à Brasileira. Na produção, ela dividiu o palco com o ator Sidney Sampaio(44), que está enfrentando o confinamento em A Fazenda 16 (RecordTV).

"O teatro sempre traz desafios únicos, principalmente pela interação direta com o público. Velório à Brasileira é uma comédia, e foi muito divertido explorar esse gênero, especialmente com um parceiro de cena tão talentoso quanto o Sidney."

Com novos trabalhos na manga, a atriz reforça que, especialmente em sua profissão, a chave para o sucesso está em sempre encontrar novos meios de se reinventar —seja através da presença nas redes sociais ou, até mesmo, em projetos nas mais diversas plataformas.

"O mundo da arte e do entretenimento está em constante transformação, e é essencial estar aberta a novas experiências, aprendendo e crescendo com cada uma delas. Os desafios são oportunidades disfarçadas", completa. Abaixo, Claudia Melo dá mais detalhes sobre os bastidores de Arcanjo Renegado e fala sobre projetos futuros da carreira. Confira trechos editados da conversa.

Qual a sensação de já estar confirmada para a quarta temporada de Arcanjo Renegado?

É uma sensação incrível! Estar em Arcanjo Renegado na Globoplay é uma honra, principalmente em um projeto que aborda temas tão relevantes e atuais. Sempre admirei o trabalho do José Júnior no AfroReggae, e fazer parte dessa série é um sonho realizado. Saber que estou confirmada para a quarta temporada é uma validação do trabalho que temos feito e uma alegria enorme, pois o público tem respondido muito bem à série.

Houve algum desafio para interpretar a Paula Viana?

Com certeza. Paula Viana é uma personagem bastante complexa, uma mulher forte e determinada, mas que também tem suas fragilidades. Encontrar o equilíbrio entre esses aspectos exigiu um trabalho emocional. Além disso, como ela lida com situações tensas e notícias impactantes, foi desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Dar vida a Paula é uma experiência que me engrandece como atriz. Espero que ela cresça ainda mais na série [risos].

Você já trabalho como apresentadora também! Essa experiência te ajudou com a personagem?

Sim, fui apresentadora por alguns anos, e essa experiência foi extremamente útil. Como apresentadora, desenvolvi uma segurança e uma presença diante das câmeras que trouxeram mais autenticidade para a Paula Viana. Esse controle da comunicação, adquirido como apresentadora, foi essencial para compor a personagem.

Além do streaming, você também esteve nos palcos com Sidney Sampaio na peça Velório à Brasileira. Como foi essa experiência?

Foi maravilhosa! O teatro sempre traz desafios únicos, principalmente pela interação direta com o público. Velório à Brasileira é uma comédia, e foi muito divertido explorar esse gênero, especialmente com um parceiro de cena tão talentoso quanto o Sidney. Tivemos uma química incrível no palco, o que fez a experiência ainda mais especial.

Você tem acompanhado o Sidney em A Fazenda? Está torcendo por ele?

Estou sim! Sempre que posso, dou uma olhada, e claro, estou torcendo muito por ele. Sidney é uma pessoa super talentosa e querida, e está se saindo muito bem. Tenho certeza de que ele vai longe no reality.

Não podemos deixar de falar sobre a sua presença nas redes sociais. Como é lidar com esse mundo da web?

Eu adoro! As redes sociais são uma ferramenta incrível para me conectar diretamente com meus seguidores, compartilhar um pouco do meu dia a dia e interagir de forma mais próxima com quem me acompanha. É um espaço onde posso expressar minha autenticidade, embora, às vezes, a exposição intensa seja um desafio. Por isso, procuro sempre equilibrar minha vida pessoal e profissional, sendo transparente e verdadeira em tudo que posto. Além disso, vejo as redes como uma extensão do meu trabalho, quase como o currículo de um artista, pois é ali que mostramos nossa essência e trajetória.

Qual a importância de estar sempre se reinventando, apesar dos desafios?

Acredito que a chave para se manter relevante e realizada na carreira é justamente a capacidade de se reinventar. O mundo da arte e do entretenimento está em constante transformação, e é essencial estar aberta a novas experiências, aprendendo e crescendo com cada uma delas. Os desafios são oportunidades disfarçadas, e com fé em Deus e muito trabalho, conseguimos superá-los e alcançar nossos objetivos. Sou profundamente grata por cada obstáculo, pois eles não só me ensinam, como também impulsionam minha evolução pessoal e profissional.

Você tem vontade de fazer outras novelas, ou agora pretende se dedicar ao streaming e à internet?

Eu amo a TV e a dramaturgia, seja em novelas, no streaming ou no teatro. Tenho sim vontade de fazer novas novelas, mas também estou muito empolgada com as oportunidades que o streaming tem proporcionado. Estou aberta a projetos que me desafiem e me façam crescer como artista, independentemente da plataforma.

Você tem novos projetos que possa contar?

Tenho sim, mas alguns ainda são segredo [risos]. Posso adiantar que estou trabalhando em projetos tanto para a TV quanto para o streaming, além de colaborações especiais com marcas nas redes sociais. Há muitas novidades empolgantes a caminho, e estou ansiosa para poder compartilhar tudo com o público. E claro, estou sempre aberta a novas propostas e oportunidades que me desafiem e acrescentem à minha trajetória.