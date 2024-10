Cíntia Chagas esclarece após defender submissão ao marido: ‘Peço desculpas’

Cíntia Chagas se pronuncia sobre fala defendendo a submissão ao marido e esclarece sua posição em meio ao divórcio conturbado com Lucas Bove

Nesta sexta-feira, 11, Cíntia Chagas usou as redes sociais para esclarecer uma fala polêmica envolvendo sua submissão ao marido. Em meio às recentes acusações e o divórcio com Lucas Bove, a influenciadora digital justificou o comentário e pediu desculpas, além de agradecer publicamente o apoio de outras mulheres durante esse período delicado.

Em um novo comunicado, Cíntia iniciou agradecendo o apoio da comunidade feminista nos stories do Instagram: “A atitude da coalização feminista foi bela, nobre e admirável. Em vez de me execrarem publicamente, deram-me apoio. Confesso que estou surpresa e emocionada. Senti-me abraçada”, ela declarou e relembrou a fala ‘infeliz’ sobre a submissão feminina.

“Àquela época, quando eu disse que a mulher deveria se submeter ao homem, eu fazia referência ao ato de esperar o marido para jantar, à necessidade de o casal passar mais tempo junto. Apesar da minha boa intenção, a minha fala foi infeliz e suscetível a interpretações que contrariam a minha própria vida”, completou.

Na sequência, Cíntia reforçou seu compromisso com a independência feminina, especialmente financeira, e lembrou que começou a trabalhar aos 12 anos, além de se sustentar sozinha desde os 23 anos: "Tenho a minha independência financeira desde os 23 anos, sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar”, ela defendeu.

“Tento, diariamente, mostrar a importância do estudo, da profissão e da dedicação para a mulher. Peço desculpas e assumo o compromisso de usar - ainda mais - as minhas redes sociais tais quais molas propulsoras da autonomia financeira das mulheres", a professora e influenciadora digital concluiu o comunicado e pediu desculpas publicamente.

Vale lembrar que no vídeo em questão, Cíntia afirmou que a mulher ‘precisa se submeter ao homem e ser submissa’: “Eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem, de não castrar o homem e de ser sim, em vários momentos submissa. Uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele”, disse.

Cíntia Chagas esclarece fala sobre submissão ao marido após divórcio - Reprodução/Instagram

Cíntia, que ganhou destaque com seus vídeos bem-humorados sobre a língua portuguesa, prestou queixa contra seu ex-marido e relatou ter sofrido abusos físicos e psicológicos durante o relacionamento, segundo o G1. Bove se manifestou e negou as alegações em suas redes sociais. Atualmente, o caso segue em segredo de justiça.

Cíntia Chagas rompe o silêncio sobre motivo da separação com Lucas Bove:

Vale lembrar que recentemente, Cíntia Chagas falou sobre o motivo de sua separação de Lucas Bove, apenas três meses após o casamento. Durante sua participação no podcast ‘Os Nagle’, a influenciadora digital e professora descreveu a situação como "grave", sem mencionar diretamente as recentes especulações de que teria sofrido agressões.

Enquanto conversava com Leda Nagle e Duda Nagle, Cíntia revelou que decidiu expor a separação publicamente devido à gravidade da situação. A professora, que faz sucesso com seus vídeos bem-humorados sobre língua portuguesa, também explicou que decidiu romper o silêncio após passar dois meses sendo alvo de ataques por conta do divórcio.