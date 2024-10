Cíntia Chagas rompe o silêncio sobre motivo da separação com Lucas Bove: ‘Grave’

Cíntia Chagas se pronuncia pela primeira vez sobre o motivo do divórcio apenas três meses após oficializar sua união com Lucas Bove

Na última quinta-feira, 10, Cíntia Chagas quebrou o silêncio e falou publicamente sobre o motivo de sua separação de Lucas Bove, apenas três meses após o casamento. Durante sua participação no podcast ‘Os Nagle’, a influenciadora digital e professora descreveu a situação como "grave", sem mencionar diretamente as recentes especulações.

Enquanto conversava com Leda Nagle e Duda Nagle, Cíntia revelou que decidiu expor a separação publicamente devido à gravidade da situação. A professora, que faz sucesso com seus vídeos bem-humorados sobre língua portuguesa, também explicou que decidiu romper o silêncio após passar dois meses sendo alvo de ataques por conta do divórcio.

“O motivo da minha separação, conforme eu disse, é que eu tive de expor a situação. O que eu quis, inicialmente, foi ser uma pessoa discreta. Eu dei a desculpa que todo mundo dá: ‘não temos mais os mesmos objetivos, as coisas mudaram’, o que é o discurso comum”, Cintía relembrou o anúncio do divórcio com Bove, feito em agosto de 2024.

Apesar de querer manter a discrição sobre a separação, a influenciadora digital e palestrante contou que passou a sofrer ataques, principalmente depois de um vídeo antigo viralizar: “Esse vídeo me coloca como uma pessoa materialista, maldosa, que não quer se casar. Editaram de tal forma que fiquei como vilã da história e fui massacrada”, lembrou.

“Foram dias e dias de massacre: ‘Você não merece ser católica, você se casou sob as bênçãos da Igreja Católica, como assim? Sua fútil, do nada você se separa, do nada isso, do nada aquilo’. E eu olho para aquilo e isso reforça a ideia que eu tenho: ou a pessoa me ama muito, ou me odeia muito”, Cintía lamentou as mensagens de ódio.

“Quando eu vi que já fazia quase dois meses que me separei e que o ataque não cessava, e muitas pessoas estavam dando força para esse discurso, eu falei: ‘Bem, vou ter que dizer a verdade, porque, senão, vai ser muito complicado’. Foi vergonhoso o que ocorreu, vergonhoso e lamentável. Eu não queria me separar. Eu precisei me separar”, ela declarou.

Por fim, Cíntia confirmou que algo "muito grave" aconteceu, mas enfatizou que não deseja se tornar uma mártir. Ela afirmou que prefere seguir em frente, evitando escândalos pessoais: “Qual mulher se casa com todo aquele floreio, assume tão publicamente o amor que tem por um homem e, três meses depois, se separa? Algo muito grave aconteceu”, disse no podcast.

Lucas Bove já falou sobre a separação de Cíntia Chagas

Em agosto de 2024, o deputado estadual Lucas Bove se pronunciou sobre o fim do casamento com a influenciadora digital Cintia Chagas. A separação aconteceu três meses após o casamento e ela comunicou o fim da união por meio de um post nas redes sociais. Após o anúncio, ele escreveu um recado pedindo respeito neste momento.