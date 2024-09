Chad McQueen, vilão de Karatê Kid, morre aos 63 anos; saiba a causa

Conhecido pelo papel do vilão Dutch na franquia de filmes Karatê Kid, o ator Chad McQueen morreu nesta quarta-feira, 11, em sua casa nos EUA

Conhecido pelo papel do vilão Dutch na franquia de filmes Karatê Kid, o ator Chad McQueenmorreu nesta quarta-feira, 11, em sua casa em Palm Desert, na Califórnia, nos EUA, aos 63 anos. De acordo com informações do portal g1, a causa da morte foi insuficiência de órgãos, segundo seu advogado e amigo, Arthur Barens.

A notícia do falecimento foi anunciada por familiares e amigos nas redes sociais. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso pai, Chad McQueen. Sua jornada extraordinária como um pai amoroso para nós, juntamente com seu compromisso inabalável com nossa mãe, realmente exemplificou uma vida repleta de amor e dedicação. Sua paixão pelas corridas não apenas destacou seu talento excepcional, mas também serviu como uma forma de homenagear o legado de seu pai, uma prova dos valores nele incutidos", iniciou o texto publicado no Instagram.

"Ele passou sua paixão, conhecimento e dedicação para nós, e continuaremos não apenas seu legado, mas também o de nosso avô. Como família, precisamos navegar por esse momento difícil e pedimos gentilmente privacidade enquanto lembramos e celebramos sua vida extraordinária. Com sincera gratidão, Jeanie, Chase e Madison", concluiu.

Nascido em 28 de dezembro de 1960, em Los Angeles, Califórnia, Chad era filho do também ator Steve McQueen. Inspirado pelo legado paterno, Chad atuou em diversas franquias além de Karate Kid, incluindo O Tira de Nova Yor" e Velocidade sem Limites. Além de atuar, ele também era entusiasta de corridas automobilísticas e chegou a competir em grandes eventos antes de fundar a McQueen Racing em 2010.

Nos comentários da publicação, os internautas lamentaram a perda. "Meus sinceros sentimentos a família. Descanse em paz Chad McQueen", disse um. "Tão triste ouvir isso. Meus sinceros sentimentos a família", escreveu outro. "Orações para toda a família McQueen", escreveu um terceiro admirador.

Veja a publicação: