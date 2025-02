César Tralli mostra espaço inédito de Ana Maria Braga na Globo: 'Tem que pedir'

O jornalista César Tralli mostrou em primeira mão um espaço inédito na Globo utilizado por Ana Maria Braga no dia a dia; veja vídeo

O jornalista César Tralli impressionou os seguidores na última terça-feira, 4, ao compartilhar em suas redes sociais um novo vídeo nos bastidores da TV Globo. Aproveitando o tempo livre antes de entrar ao vivo no 'Jornal Hoje', o comunicador realizou um passeio pelos estúdios e mostrou, em primeira mão, um espaço inédito da emissora.

Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, Tralli aparece visitando a horta de Ana Maria Braga. Ao longo do registro, o jornalista exibiu detalhes do local e compartilhou com os seguidores os temperos utilizados pela apresentadora no 'Mais Você' como arruda, rúcula, beterraba, alho e salsa.

"E aí, como está a sua vida? Apimentada? Olha que legal, viemos dar um passeio na horta da Ana Maria Braga, do Mais Você. Olha que coisa linda, que capricho. Você vem dando esse ‘rolêzinho’ e vai vendo o quanto é bonito esse lugar aqui da nossa emissora, com esse verde e essas plantas", disse ele.

Em seguida, César Tralli brincou ao contar que pedirá autorização da apresentadora para colher algumas folhas. "Bom demais trabalhar em um ambiente assim. Vou ver se eu pego um pouquinho para fazer uma salada, uma marmitinha. Vou ver se ela me autoriza, não posso pegar em nada, tem que pedir autorização, né, Ana Maria? Um beijo", se divertiu o jornalista, por fim.

Na legenda, o âncora do 'Jornal Hoje' acrescentou: "Passeio pela horta da Ana Maria… Uma visita aqui na firma, cheia de sabor e tempero. Quem sabe pinta uma saladinha pra marmita?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro ganha declaração especial de César Tralli

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na noite de domingo, 2, para fazer uma declaração especial à esposa, Ticiane Pinheiro, após a apresentadora compartilhar alguns registros do fim de semana em família. O casal viajou para Campos do Jordão, em São Paulo, junto com a filha caçula, Manuella Tralli, de 5 anos.

Em seu Instagram oficial, Ticiane dividiu com os seguidores um álbum de fotos de momentos marcantes do trio no local. Em um dos cliques, a comunicadora da Record TV aparece trocando beijos com o companheiro. Apaixonado, César Tralli fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a amada nos comentários da publicação; confira detalhes!

Leia também: César Tralli mostra momento fofo entre a filha e a enteada: 'Sobre o amor'