Cesar Tralli revela detalhes de camarim na Globo: 'Meu cantinho especial'

O jornalista Cesar Tralli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para compartilhar os bastidores de seu trabalho na TV Globo. Em um vídeo publicado no feed do Instagram, o apresentador do Jornal Hoje mostrou detalhes de como se arruma para entrar no ar.

Na publicação, ele abre um armário e mostra que guarda uma camisa e também uma gravata extra, caso seja necessário usar. Além de um kit de higiene e alimentos como café e biscoito. Em seguida, ele vai até o camarim e conversa com o maquiador. "O Ed faz milagre aqui. Vai lá Ed, me deixa pronto para fazer esse JH. Valeu irmão", brinca.

Na legenda, ele escreveu: "A Sala dos Milagres. E dos Primeiros Socorros. Meu cantinho especial. Bem-vinda e bem-vindo. Fique em paz! Obrigado sempre pela companhia". "Confesso que qdo fui aí eu abri e peguei um biscoitinho", brincou a esposa dele, Ticiane Pinheiro, nos comentários.

E os internautas elogiaram: "A simplicidade é a base da elegância. Como já dizia Coco Chanel: “Menos é mais”, disse uma. "Esse Tralli é impressionante. Ele nos coloca no seu dia a dia. Obrigado ilustre jornalista", comentou outra.

Cesar Tralli fala sobre os dois anos da morte da mãe: 'Dá muita saudade'

Recentemente, o jornalista usou as redes sociais para dividir uma reflexão com seus seguidores. Na última quarta-feira, 9, completou dois anos da morte de sua mãe, Edna Tralli, após um acidente aéreo, e o jornalista recordou um ensinamento que ela deixou.

No vídeo publicado, o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, contou que a mãe sempre foi muito preocupada com a família. "Como a gente aprende com as mães, né? Eu me lembro de muitos anos atrás, batendo um papo com a minha, e eu falava: 'mãe, a senhora se preocupa demais com os filhos, tá tudo bem, fica tranquila, cuida mais da senhora, da sua vida, da sua felicidade e não se preocupa tanto'", relembrou.

Em seguida, Tralli disse que dona Edna afirmou que ele entenderia os motivos dela quando fosse pai.