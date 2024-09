Celso Portiolli posta foto com Ana Maria Braga e detalhe chama atenção

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira, 25, um registro especial ao lado de Ana Maria Braga

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, na manhã desta quarta-feira, 25, um registro especial ao lado de Ana Maria Braga. Em seu Instagram, ele publicou uma foto sorridente ao lado da apresentadora e destacou na legenda: "Que delícia de encontro com Ana Maria. A história de resiliência que inspira!".

Nos comentários, o filtro usado na edição da foto chamou a atenção dos internautas. "Eita que filtro bom!", disse uma. "Ana Maria aí nessa foto sem nada de rugas... E eu parecendo uma manga chupada..", brincou outra. "Celso, você é lindo com ou sem filtro. Sua beleza vai além do físico, da idade, etc. Sua alegria, espontaneidade, beleza e competência incomodam os invejosos", relatou mais um.

"Gente, cada um faz o que quer. E daí se ela usou filtro? Vocês deveriam estar rasgando elogios por esse momento dos dois juntos. Um momento único de @anamariabragaoficial e @celsoportiolli. Sensacional!!! Aproveitem a vida, e com muito filtro, se necessário, mas aproveitem ao máximo!! Amo vocês!!", elogiou outro.

Celso Portiolli fala sobre o primeiro mês sem Silvio Santos: ‘Dor e saudade’

O apresentador Celso Portiolli homenageou Silvio Santosno dia em que completou um mês da morte do ícone da TV. Em um recado no Instagram, o artista falou sobre o luto pela morte do ex-patrão e também relembrou com nostalgia sobre o que viveram juntos no trabalho.

No vídeo, o comunicador relembrou imagens históricas dos dois juntos no SBT e usou a legenda para homenagear Silvio Santos. "Há exatamente um mês perdemos Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Além de ser um gênio da televisão, ele foi um verdadeiro caçador de talentos, sempre buscando novas estrelas para brilhar em sua emissora. Silvio lançou muitos nomes e me deu a grande oportunidade da minha vida. Hoje, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo o que ele fez por mim e por tantos outros. Sua história seguirá viva em cada um de nós, que tivemos o privilégio de aprender e crescer ao seu lado", disse ele.