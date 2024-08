Celso Portiolli chora ao reviver momento com o pai com ajuda da tecnologia

Com a ajuda da tecnologia, Celso Portiolli chora ao abraçar o pai falecido virtualmente; apresentador compartilhou momento e desabafou

O apresentador Celso Portiolli ficou muito emocionado ao reencontrar o pai virtualmente. Nesta sexta-feira, 02, o comunicador do SBT compartilhou um vídeo do momento abraçando o falecido e se mostrou muito emotivo.

Após anos, o famoso, que perdeu o pai aos 21 anos, teve a oportunidade de matar um pouco a saudade. Celso Portiolli então falou sobre a experiência e surgiu chorando após vivenciar a experiência única.

"Neste vídeo, tive a chance de reviver um momento precioso ao lado do meu pai, graças à tecnologia. Ele nos deixou há muitos anos, mas sua presença continua viva em meu coração. Que este vídeo sirva como um lembrete para todos nós: valorize sua família, ame seus pais e nunca perca a oportunidade de abraçá-los e dizer ‘eu te amo’. A vida é preciosa, e cada momento ao lado de quem amamos é um presente de Deus. Aproveitem enquanto podem, pois um abraço pode ser a maior demonstração de amor que existe", compartilhou ele na legenda.

É bom lembrar que a mãe de Celso Portiolli, Dibe Portiolli, está caminhando para os 100 anos. Durante a pandemia, ele ficou sem ver Diba. Após ficar dois anos sem abraçá-la, o artista pode reencontrá-la para matar a saudade e mostrou o momento em sua rede social.

Celso Portiolli rouba doces do casamento do herdeiro de Cesar Filho

Os apresentadores Celso Portiolli e Rodrigo Faro marcaram presença no casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, nesta terça-feira, 30, no interior de São Paulo. Na rede social, o comunicador da Record TV mostrou um pouco da festa e divertiu ao flagrar Vera Viel "roubando" doces do evento luxuoso.

Já preparada, a modelo levou uma bolsinha com um pote para fazer uma marmita com os quitutes de luxo. Sem perder tempo, Vera Viel pegou o refratário que levou e o encheu. Rodrigo Faro não perdeu a oportunidade de gravar o momento e expor a mãe de suas filhas e o amigo Portiolli, que surgiu com mão cheia de bem-casado. Veja o momento aqui.