Carolina Dieckmann elege biquíni de oncinha para curtir dia de sol: 'Linda'

A atriz Carolina Dieckmann mostrou que aproveitou o calor do Rio de Janeiro para curtir a piscina, apostando em um biquíni cortininha de oncinha

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar registros de um dia de sol. Em uma publicação no feed do Instagram nesta quinta-feira, 28, a artista mostrou que aproveitou o calor do Rio de Janeiro para curtir a piscina, apostando em um biquíni cortininha de oncinha.

Na legenda, destacou: "O sol veio com força, né?". E os cliques, é claro, receberam elogios dos internautas. "Fico boba por ela ter esse rosto de 25 anos", disse uma. "Que mulher fora de série você, Carolina", escreveu outra. "Fica esfregando na cara da gente essa beleza toda,ohhh mulher pega leve", destacou outra. "Tá linda", elogiou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Quantos quilos Carolina Dieckmann emagreceu?

Vale lembrar que a atriz fez uma dieta especial e emagreceu 8kg para viver a protagonista do filme Descontrole, no qual vive uma mulher viciada em álcool e em crise. Para encarar o desafio, ela recorreu a um jejum de 24 horas.

"Ela é uma personagem que quando começa o filme está num esgotamento absoluto. E achei que era legal trazer esse esgotamento para o físico, ter realmente uma cara mais abatida, um corpo mais desgastado. Achei que a magreza trazia uma amplitude no que eu queria interpretar. E depois continuei nesse peso porque não tenho muita dificuldade nem para emagrecer, nem para engordar. Se comer um pouquinho mais engordo, se comer um pouquinho menos emagreço", disse ela ao site Gshow.

Além disso, a atriz comentou que não costuma fazer procedimentos estéticos no rosto. "Cada um que tome sua decisão, mas especificamente o botox para atores acho que é uma coisa que deve ser pensada. Se a gente perde um pouquinho da expressão, altera muito. Principalmente a gente que fala, que se expressa. Precisa (das expressões)!", declarou.

Leia também: Carolina Dieckmann rebate comentário sobre estar com 'botox vencido'