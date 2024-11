Carolina Dieckmann rebate comentário sobre estar com 'botox vencido'

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para rebater um comentário sobre sua vida pessoal

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para rebater um comentário sobre sua vida pessoal. Em uma publicação no Instagram, um internauta afirmou que o botox da artista estaria "vencido", já que as marcas de expressão na testa estavam evidentes.

Um clique fotografado por um paparazzo surpreendeu Carolina e, por isso, ela apareceu com a feição surpresa enquanto comprava ingressos no cinema. O registro foi compartilhado no Instagram e recebeu inúmeros comentários.

"Nem assustada é feia, só reparei que o botox já venceu", escreveu uma internauta. A própria atriz fez questão de responder: "Não uso mesmo... Mas vocês só reparam quando eu assusto!!", detalhou.

Carolina Dieckmann rebate comentário no Instagram

Carolina Dieckmann mostra o machucado após queda em gravação

Recentemente, Carolina Dieckmann tranquilizou seus fãs após sofrer um acidente durante as gravações do filme (Des)controle, de Rosana Svartman. Ela sofreu uma queda durante as cenas, mas está bem. Assim, a artista fez questão de mostrar fotos dos machucados em seu corpo para deixar evidente que foi algo leve.

Ela surgiu apenas com arranhões e pequenos hematomas nas pernas e braços. “Uma cena de queda significa…? Dois joelhos ralados, mão roxa e inchada, cotovelo machucado… Seguimos!”, disse ela nas redes sociais. Veja!

Vale lembrar que, além de estar envolvida com as gravações do filme, Carolina Dieckmann também se prepara para sua nova novela. Ela está no elenco do remake de Vale Tudo, da Globo, na qual viverá Heleninha. O remake estreará em 2025.

Em outro momento, Carolina Dieckmann deixou os fãs boquiabertos ao revelar a semelhança física entre ela e seu pai. Ela relembrou uma foto de quando o pai era jovem e os internautas ficaram surpresos com o quanto ela se parece com ele.