Carol Castro anuncia fim de namoro após drama pessoal: ‘Preciso passar sozinha’

Carol Castro coloca um ponto final na relação com o produtor cinematográfico Leandro Dias e explica o motivo do término após um ano de namoro

Carol Castro decidiu colocar um ponto final em seu relacionamento de um ano com Leandro Dias. Em entrevista a Heloisa Tolipan, a atriz explicou os motivos do término com o produtor cinematográfico. Durante o relato, ela destacou principalmente a necessidade de passar um tempo sozinha após enfrentar alguns dramas em sua vida pessoal.

Apesar de estar prestes a voltar às telinhas na novela da Globo em ‘Garota do Momento' e estar radiante com sua vida profissional, Carol passou por momentos difíceis recentemente. Ela perdeu o pai, o ator Luca de Castro, e, poucos meses depois, teve que passar por uma cirurgia delicada, enfrentando a recuperação enquanto lidava com o luto

Diante desse turbilhão de acontecimentos, Carol contou que decidiu colocar um ponto final no namoro para poder focar em si mesma: “Terminamos, mas foi tudo muito pensado, conversado. Sabe quando você precisa realmente colocar a ‘máscara de oxigênio’ em você antes de colocar no outro?”, ela compartilhou durante a entrevista.

Apesar do término do relacionamento, Carol exaltou o ex-namorado e afirmou que eles continuam amigos: “Leandro é uma pessoa maravilhosa, amo ele de paixão, teremos uma amizade eterna. Mas esse é um processo que preciso passar sozinha, me acolher. Foram muitas situações simultâneas, muitas mudanças na vida”, ela explicou o motivo do fim.

“Ainda estou neste momento de fazer muita terapia, focada em continuar ficando bem. É preciso saber respeitar nossos momentos, limitações. Nos acolher. É isso que tenho feito”, Carol revelou como tem feito para se recuperar após tantas dificuldades. Ela também encontra consolo em seu trabalho e está feliz em retornar para as telinhas.

“Estou feliz de poder voltar trabalhar depois de tudo o que eu venho passando. Me sinto renascendo todo dia ultimamente. A dor traz uma couraça, um amadurecimento, uma fortaleza e também uma necessidade maior de focar em mim”, Carol celebrou a nova etapa em sua vida pessoal e também profissional depois dos dramas.

Vale lembrar que Carol Castro assumiu o antigo relacionamento em junho do ano passado. Leandro é filho do ex-piloto José Carlos Dias, conhecido como Zeca Salsicha, que competiu na Stock Car e na Mil Milhas Brasileiras. Nas redes sociais, o casal sempre foi discreto, compartilhando poucas fotos juntos e mantendo a privacidade sobre o namoro.

