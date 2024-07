Carol Borba faz desabafo sobre a maternidade: 'Ganhei haters depois que virei mãe'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Borba, que produz conteúdos voltados à vida saudável, conta que recebe críticas sobre seus cuidados durante a maternidade

A influenciadora fitness Carol Borba (36) tem atualmente quase quatro milhões de seguidores nas redes sociais e 6,4 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. A educadora física produz conteúdos voltados à vida saudável, rotina de treinos e recentemente começou a falar sobre a sua maternidade. Mãe da pequena Diana, de 1 ano e 8 meses, ela conta, em entrevista à CARAS Brasil, que recebe críticas sobre os seus cuidados durante a maternidade e percebeu a presença de haters que não notava antes. “Ganhei haters depois que virei mãe”, desabafa.

A amamentação é um tópico muito importante para as mães e Carol afirma ter essa preocupação com a filha. Segundo ela, a fase da amamentação exclusiva já passou, mas pretende seguir com a prática enquanto achar necessário. “Antes eu estava disposta a amamentar em qualquer lugar porque era uma amamentação exclusiva, era a fome dela. Hoje, ela entende, mas quero seguir até os dois anos ou depois, até ela ir se soltando aos poucos”, ressalta.

Tal atitude é motivo de críticas que a influenciadora enfrenta no dia a dia de pessoas próximas e também na internet. “As pessoas perguntam: ‘Já tá na hora de parar, né? Essa criança já está andando, não vai parar de mamar?’ Mas eu não me importo com o que os outros falam”, declara.

Carol se baseia nas pesquisas científicas que afirmam sobre os benefícios da amamentação no desenvolvimento do sistema imunológico e ajuda na proteção de doenças. “Se a ciência diz o quão bem faz porque eu vou ficar preocupada em parar?”, questiona.

A influenciadora cita a relevância que o momento tem para a conexão com os filhos e diz que não se importa com as opiniões. “Eu não tinha haters, ganhei depois que virei mãe e comecei a mostrar mais nos meus perfis”, salienta.

Ela destaca ainda os momentos em que exibiu Diana nas suas redes fazendo algumas brincadeiras e recebeu inúmeras críticas porque mostrou apenas flashes dos cuidados com a filha. “Eles querem opinar sobre tudo, questionam porque estamos dando um brinquedo que é para uma criança de três anos (…) ou perguntam: ‘Está querendo estimular que ela ande antes da hora?”, fala Carol, sobre o crescimento de haters nas suas redes após a maternidade.