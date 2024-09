Carlinhos Maia diverte com resposta após pedido de seguidora: 'O filho é meu?'

Em momento de brincadeira com os fãs, o humorista Carlinhos Maia foi direto e reto ao responder pedido de uma seguidora

O ator e humorista Carlinhos Maia separou um tempo na noite de quinta-feira, 19, para conversar um pouco com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, ele abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas questões enviadas pelo público para responder.

As respostas de Carlinhos, no entanto, chamaram atenção dos internautas. Isso porque o artista decidiu esclarecer as dúvidas em tom bem-humorado e, sem muita enrolação, foi direto e reto durante a interação com os fãs.

A questão que mais se destacou foi um pedido enviado ao ator. "Me ajuda no meu enxoval, Carlinhos", escreveu uma seguidora. "O filho é meu, Janine?", retrucou o famoso, divertindo a web.

Em outro momento, Carlinhos Maia respondeu um elogio: "Você é uma luz", declarou um internauta. "Ando meio sem brilho", brincou ele. Após o momento de descontração viralizar, alguns admiradores saíram em defesa e ressaltaram que o famoso costuma realizar esse tipo de brincadeira há anos.

"Lembrando que isso é resenha, todo mundo sabe que ele faz caixinha pra responder no deboche", explicou uma. "Ele sempre fez a caixa de perguntas pra responder na resenha", reforçou outra.

Ao longo do bate-papo descontraído, Carlinhos deixou a brincadeira de lado e disse que compraria tapetes de crochê de uma seguidora para presentear sua mãe. "Vou colocar na casa de praia", declarou o ator, pedindo para que a mulher em questão entrasse em contato.

Carlinhos Maia diverte ao responder seguidores - Reprodução / Instagram

