Cantor Zeeba e Heloísa se casam em cerimônia intimista; veja as fotos

Com cerimônia intimista e autêntica, cantor Zeeba e Heloísa Brüggemann se casam neste sábado, 30; veja as fotos do evento do casal

O cantor Zeeba, reconhecido como a voz brasileira mais ouvida do mundo e Top 1 da Billboard, oficializou neste sábado, 30, a união com a modelo Heloísa Brüggemann em uma cerimônia intimista.

Juntos há cinco anos, o casal se conheceu em uma festa em Florianópolis após um show do artista. “Que momento único celebrar nosso amor com a nossa família. A Helô é a mulher da minha vida e esse novo capítulo será muito especial em nossas vidas”, comenta Zeeba sobre o momento marcante na vida deles.

“Estou muito feliz e completa de me casar com o amor da minha vida. Com certeza ficará para sempre em nossos corações!”, disse Heloísa que escolheu um vestido elegante e simples para o casamento diferenciado. A modelo apostou em uma espécie de sleep dress, uma peça de alça e longa, que lembra um camisola.

Seguindo o estilo da noiva, a festa teve um bolo também mais simples, do modelo naked cake. Um dia após a cerimônia, eles embarcarão neste domingo, 01, para a lua de mel na Itália.

Veja as fotos do casamento do cantor Zeeba:

Foto: Ale Bigliazzi

Foto: Ale Bigliazzi

Foto: Ale Bigliazzi

Foto: Pedro Ortega

Foto: Pedro Ortega

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Z E E B A (@zeeba)

Quem é Zeeba?

Zeeba atualmente é a voz brasileira mais ouvida do mundo, está no top 1 da Billboard com esses dados além de importantes prêmios, feats com Alok e grandes nomes internacionais também. Esteve recentemente no evento da NFL no Brasil cantando o hino dos EUA.

Quem é a modelo Heloísa Brüggemann?

Natural de Santa Catarina e atuando como modelo desde 2020, já participou de desfiles para marcas renomadas como Arezzo, Schutz, Anacapri e Brizza, além de ter realizado trabalhos fotográficos para Alexandre Birman, Vicenza, Brizza, Zinco, Amend, Simples Reserva.

