Camila Pudim comemora conquistas do ano e revela planos após cena com Flávia Alessandra

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Pudim revela planos para 2025 e fala sobre reprodução de cena da novela Alma Gêmea com Flávia Alessandra

Camila Pudim (28)caiu nas graças do público e vai fechar 2024 com chave de ouro. Vencedora do TikTok Awards de Vídeo do Ano, ela se consagrou como uma potência na criação de conteúdo voltada para beleza e conquistou até mesmo o carinho e a admiração dos famosos.

Flávia Alessandra (50), intérprete da vilã Cristina de Alma Gêmea, que recentemente foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo pela Globo, convidou a artista para criar um final alternativo para a sua personagem. As duas estrelas gravaram uma sequência em que a "prima invejosa" é puxada para dentro do espelho em chamas pelo diabo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora conta como surgiu a ideia do conteúdo que serviu como para comemorar o sucesso da reprise da novela de Walcyr Carrasco (73). Ela também fala sobre planos para 2025 e conta se pretende investir na carreira de atriz.

"Este ano, além de tantas coisas, outras coisas que aconteceram, os convites de collab, de pessoas que eu amo e admiro, foram uma das coisas mais [maravilhosas]... Uau! Fiz várias collabs e collabs que eu nunca imaginei realmente gravar. A própria Flávia Alessandra, foi um momento que eu realmente fiquei muito feliz e os convites sempre vieram dessas pessoas famosas, o que me deixa mais feliz ainda", conta.

"No caso da Flávia Alessandra, veio o dela o convite e a gente se encontrou numa premiére. E a gente falou que era fã do meu trabalho, e ela falou: 'Vamos gravar?". E aí, quando eu chamei pelo direct, um dia a gente falou: 'Vamos gravar, você tem que passar o WhatsApp". E aí a gente falou, ela queria fazer algo em torno da novela que estava em alta, e aí acabou que a gente conseguiu fazer uma versão final da Cristina de Alma Gêmea, que é uma novela muito especial, porque eu assisti essa novela inteira quando eu era criança criança, eu acho que foi nos meus 12 anos que a novela passou, no máximo e eu acompanhei a novela inteira, é a minha novela favorita da vida. Nunca ia imaginar um dia poder fazer parte disso", conta.

Para 2025, Pudim pretende continuar focada na criação de conteúdo para internet. Questionada sobre aproveitar o momento e se jogar na carreira de atriz, ela afirma que é uma artista que cria conteúdo sobre beleza e que se encontra na área.

"A atuação não é algo que está na minha prioridade no momento, eu gosto muito de criar conteúdo de beleza, eu amo a liberdade que a plataforma me dá, de fazer o que eu quero, no tempo que eu quero e da forma como eu quero, eu sou muito boa dona, então eu gosto de estar dentro de todos os processos acho que eu teria dificuldade de encarar uma [novela], eu teria que me adaptar um pouco pra encarar uma grande produção ou uma produção externa de outra pessoa, enfim, por enquanto não está nos meus planos, mas claro, se rolar vejo se faz sentido, a gente vai aceitando", concluiu.

VEJA A PARCERIA DE CAMILA PUDIM E FLÁVIA ALESSANDRA:

