Camila Pitanga faz rara aparição com o namorado e o pai; veja as fotos

Em première de filme em São Paulo, Camila Pitanga faz rara aparição ao lado do namorado,Patrick Pessoa, e do pai, Antonio Pitanga

A atriz Camila Pitanga marcou presença nesta segunda-feira, 28, na estreia do filme Males na 48° mostra de cinema na reserva cultural, na Avenida Paulista em São Paulo. No local, ela apareceu ao lado do pai, o ator Antonio Pitanga, e de seu namorado, Patrick Pessoa.

Sentada na cadeira entre os dois, a artista foi fotografada em rara aparição com eles. Para o evento, a famosa caprichou no look e chamou a atenção ao fazer um penteado e eleger um look azul com detalhes diferenciados.

É bom lembrar que ela é uma das herdeira de Antonio Pitanga, de 85 anos, que ainda é pai de Rocco Pitanga, que apareceu nos cliques ao lado do ator. Os dois são fruto do casamento do artista com Vera Manhães.

Já o namorado de Camila Pitanga é professor de Filosofia e tem uma relação há cerca de quatro anos com a musa. Discreta em sua vida pessoal, a atriz faz raras publicações com o amado. Em 2022, durante entrevista ao 'Quem Pode, Pod', ela revelou que os dois já estavam morando juntos na época.

Veja as fotos de Camila Pitanga com o namorado e o pai:

Fotos: Araujo/Agnews

Camila Pitanga surge em clima de romance com o namorado em viagem especial

A atriz Camila Pitanga aproveitou bastante os dias de férias ao lado do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa. Após passarem uma temporada no Chile, o casal seguiu para Machu Picchu, no Peru, e curtiram belos passeios pelo local.

Em julho deste ano, a artista usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de momentos especiais no local. Ao lado do companheiro, Camila mostrou registros dos dois passeando de trem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Leia também:Camila Pitanga agradece equipe médica ao surgir com a mãe no hospital