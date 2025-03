Camila Pitanga celebra sucesso de Beleza Fatal: 'Trabalho significativo'

Em suas redes sociais, Camila Pitanga celebrou o sucesso de Lola, sua personagem na novela Beleza Fatal, disponível na Max

Em suas redes sociais, Camila Pitanga sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Na última segunda-feira, 24, a atriz postou um carrossel de fotos dos bastidores da novela Beleza Fatal, disponível no Max. Na trama, que terminou na última sexta-feira, 21, a famosa deu vida à vilã Lola.

"Beleza Fatal entregue com sucesso! Retornei para as novelas com esse trabalho tão significativo na minha vida profissional e pessoal… De repente, vi o Brasil e outros países amando uma vilã sem escrúpulos, ardilosa e muito intensa nas suas maldades e isso é doido demais! Agora, nossas segundas não serão mais as mesmas, mas sabe o que é melhor? A novela está na Band TV e a gente pode ver e rever à vontade na Max. Eu continuarei amando todos os Lolovers para sempre! Não é um adeus, porque a Lola é uma deusa e deusas nunca morrem… se eternizam", escreveu ela na legenda.

Sucesso da trama

A atriz Camila Pitanga contou as horas para a exibição do último capítulo da novela Beleza Fatal, da Max. O episódio foi lançado às 20h no streaming e ela demonstrou que estava ansiosa para ver a reação das pessoas ao final da história.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista comentou sobre a alegria de ver um trabalho fazendo sucesso e também comemorou a receptividade da comunidade LGBTQIAP+ à sua personagem.

"Gente, nem dormi direito. Ai, é muita coisa, muitas camadas, muita alegria. Passeando aqui por São Paulo, tanto carinho recebido, gente. É tão emocionante, tanto especial. Fiquei emocionada porque é muito lindo sentir o entusiasmo das pessoas, a alegria e a Horna de estar com uma personagem icônica que está sendo celebrada por tanta gente e um ícone gay! Eu acho incrível, me sinto máximo por isso. Furando tantas bolhas, podendo fazer a ponte de valores que eu acho tão importante. Só para dizer a minha gratidão a todo mundo, Raphael Montes, my love, Maria de Médici, toda a equipe técnica, elenco, eu sou só gratidão e alegria. Hoje é o último episódio”, afirmou.

