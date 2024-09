Camila Moura revela ida ao psiquiatra após atitudes de Lucas Buda: ‘Assustador’

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Moura relembra traição de Lucas Buda e ida ao psiquiatra

Camila Moura (30) viu sua vida mudar completamente após o ex-marido Lucas Henrique, o Buda (30), participar do BBB 24. No reality show da Globo, o professor de capoeira demonstrou interesse amoroso por outra participante mesmo sendo casado. Após uma série de desabafos como uma mulher traída, a professora de história ganhou mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e se transformou em uma influenciadora digital.

Atualmente divorciada, a famosa relembra em entrevista à CARAS Brasil que precisou da ajuda de um psiquiatra para conseguir suportar toda pressão provocada pela traição e pela mudança de vida drástica.

"Agora eu consigo rir. Não que foi engraçado, não foi. Mas agora eu consigo olhar para trás e ver as coisas de uma forma mais leve do que quando eu estava na experiência. Porque quando eu estava vivendo aquela experiência toda, aquela exposição, até uma certa perseguição midiática muito, muito forte, foi um pouco assustador porque eu saí da sala de aula e o meu público era 40 crianças no máximo por um público de 3 milhões e um país inteiro. Eu dava aula de história", conta.

Com a fama, Moura teve que lidar com haters e ataques nas redes sociais. Para isso, ela evitou fazer leitura de comentários em suas publicações e passou a contar com o apoio de uma equipe especializada em gerenciar imagem de figuras públicas.

"Eu tenho uma equipe muito humana e eles conseguem me blindar muito disso. Então, se tem alguma coisa que eu estou sendo criticada, eles me pontuam que eu estou sendo criticada. Eu não leio diretamente comentários. E a mesma coisa se eu estou sendo odiada, de alguma forma. E aí eles me blindam de certa forma. Se sai uma notícia ruim ou uma matéria ruim aqui no período, no início, eles só me davam uma notícia que eu precisava saber para tomar alguma decisão. Então, eu fui muito blindada por eles. E mesmo assim, eu fiz acompanhamento com psicólogo e psiquiatra e mesmo assim foi muito difícil. Mas se não fossem esses três fatores, eu não sei como conseguiria estar hoje", afirma.

Cinco meses após ter ficado famosa em todo o Brasil, Camila Moura segue realizando sessões de terapia para equilibrar o corpo e a mente. Ela revela que o conteúdo mais recente da conversa com a profissional foi a mudança de vida.

"Foi um assunto da minha terapia essa semana. Foi um assunto que eu tava conversando sobre ela. Que, sei lá, no dia 2, 3 de janeiro eu tava me despedindo do até então meu esposo. E vou chegar em dezembro, morando em outra cidade, divorciada, longe da minha família. Então eu estava conversando exatamente sobre essa mudança física e mental de lidar com isso. E aí ela falou que eram os 30 anos. Foi o que ela falou. Ela falou, como a águia, quando chega nos 30 anos, arranca as penas e se reconstrói", conclui.