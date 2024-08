Buchecha se forma na faculdade e comemora conquista: ‘Cumpri a missão’

Buchecha compartilha realização do sonho de se formar na faculdade depois de pausar estudos para ajudar a família; saiba qual curso ele fez

Na última quinta-feira, 8, Claucirlei de Souza, mais conhecido como Buchecha celebrou uma grande conquista: sua formatura na faculdade. Em suas redes sociais, o cantor compartilhou que, após ter abandonado a escola para trabalhar e ajudar sua família, retomou os estudos e finalmente realizou o sonho de se formar. Orgulhoso, ele posou com beca e canudo.

Através de seu perfil no Instagram, Buchecha compartilhou um ensaio fotográfico de sua graduação. Na legenda, ele contou que o desejo de voltar a estudar já era antigo e agora, celebrou a conquista de seu diploma no curso de Marketing Digital: “Hoje mais uma vez, venho agradecer a DEUS por mais uma conquista na minha vida”, iniciou.

“Lembro que dos 14 para os 15 anos havia parado de estudar pra trabalhar e ajudar em casa, pois minha mãe trabalhava sozinha em 2 casas de famílias para sustentar eu e meus irmãos”, disse o cantor, que começou a carreira na música aos 17 anos ao lado de seu amigo, Claudinho, falecido em 2002 após um grave acidente de carro.

Apesar do passado difícil, Buchecha não desanimou e decidiu ingressar no ensino superior mesmo após anos sem estudar: “Porém voltar a estudar sempre foi um desejo latente em meu coração, 2 anos antes da pandemia dei início aos estudos na rede sistema de ensino e em seguida ingressei na faculdade pra cursar a disciplina que eu desejava”, contou.

“Assim segui até ao fim, cumpri a missão, me formei! Minha mãezinha querida tem mais um filho formado pra honra e glória de DEUS, obrigado a todos que sempre torceram por mim, minha família, amigos e fãs. O pretinho hoje aqui tá SÓ LOVE SÓ LOVE!”, Buchecha comemorou a nova conquista e recebeu muitos elogios nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Buchecha (@buchecha)

“O nosso melhor investimento é o conhecimento. Deus abençoe”, uma fã parabenizou o artista. “Parabéns demais, meu querido! A gente sabe o quanto ter um canudo, ter instrução, são preciosos! Você, que versava usando dicionário, hoje tem tá atravessado pela intelectualidade”, disse uma seguidora. “Exemplo. Parabéns”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Buchecha (@buchecha)

Buchecha confessa arrependimento em último encontro com Claudinho:

O cantor Buchecha revelou que guarda um remorso em seu último encontro com o parceiro Claudinho (1975 - 2002), que morreu em um acidente de carro em 13 de julho de 2002. Em entrevista ao Otalab, programa de Otaviano Costa no UOL, o artista recordou alguns detalhes do rápido encontro com Claudinho e admitiu que se arrepende de não ter conversado com o amigo naquele dia.