Brunna Gonçalves ganha café da 'Disney' e recebe visita inesperada em Orlando

A dançarina Brunna Gonçalves, que está à espera de Zuri, a sua primeira filha com a cantora Ludmilla, compartilhou a surpresa que recebeu nesta quarta-feira, 19

A dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, decidiu compartilhar a surpresa que ganhou em seu primeiro dia de viagem a Orlando, Estados Unidos, nesta quarta-feira, 19. Na ocasião, a influencer recebeu a visita da personagem Minnie e ganhou um café temático inspirado na Disney . A famosa está à espera de Zuri, primogênita do casamento dela com a cantora Ludmilla.

"Estou doida para ver a 'Zuzuca' vivendo isso", escreveu nos registros. As imagens revelam uma mesa, ordenada de enfeites de Minnie, cheia de frutas e iguarias culinárias para o café de manhã de Brunna.

Ela também tirou foto com a personagem, atrativo da cidade norte-americana conhecida pelos parques da Disney. No clique, Minnie surgiu paparicando a barriga da brasileira, que está no terceiro trimestre da gestação.

Brunna Gonçalves ganha café temático da Disney pic.twitter.com/98OGU98ZRa — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 19, 2025

Brunna Gonçalves se prepara para a chegada da filha, Zuri

O momento de lazer em Orlando acontece após Brunna viver uma rotina intensa de Carnaval. Rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval do Rio de Janeiro, ela esteve na linha de frente do desfile e viu a agremiação ser exaltada como campeã de 2025.

Na ocasião, Brunna se declarou à escola e disse que irá usar o descanso para ser preparar para a chegada de Zuri, mas garantiu que voltará em 2026: "Todo carnaval tem seu fim… E esse carnaval foi muito especial! Cruzar a Sapucaí com a minha filha no meu ventre e ainda ser a campeã do Carnaval foi mágico! Inesquecível! Agora, é descansar, já, já Zuzu tá aí! Até o ano que vem".

