Bruna Viola não teme críticas ao falar de seu casamento com influenciadora: ‘Nem aí’

A cantora Bruna Viola (31) – que trouxe o sertanejo raiz e a viola caipira de volta ao coração de muitos brasileiros – celebra a carreira e reflete sobre sua jornada de vitórias e descobertas pessoais, em entrevista à Revista CARAS. Em um dos melhores momentos de sua trajetória pessoal e profissional, ela mergulha na liberdade de assumir sua sexualidade ao lado da mulher, a influenciadora digital Danielle Damasceno (36), com quem se casou em julho deste ano.

"Me sinto feliz por completo. Quando você se liberta de algo que te prende, tudo melhora. E isso não tem só a ver com sexualidade", afirma a sertaneja, acrescentando que abrir a sexualidade e expor a relação com Danielle a fez enxergar a vida com mais leveza. "Me sinto feliz por completo. Quando você se liberta de algo que te prende, tudo melhora. E isso não tem só a ver com a sua sexualidade", diz.

A artista ainda revela como conheceu a companheira. "Ela é influenciadora aqui em São José do Rio Preto e eu já a conhecia por meio das redes sociais. Quando inaugurei a Brasa e Viola, minha steakhouse, mandei um convite para ela e ela topou. Tem dois anos que nós ficamos entre idas e vindas", conta.

As duas começaram a namorar em janeiro e noivaram em abril. "Não íamos nos casar este ano, mas encontramos uma casa perfeita e a compramos. Não queria me mudar sem casar. As coisas aconteceram tão rápido, que quebramos minha agenda de shows e decidimos toda a cerimônia em 15 dias. Os convidados ficaram sabendo de tudo em cima da hora! Foi maravilhoso, da forma como a gente queria", ressalta a cantora.

Ao ser questionada se teve medo de críticas ao expor seu relacionamento, Bruna garante: "Medo não. Eu fui ficando mais velha e menos tolerante (...). E sinceramente? Não estou nem aí para a opinião dos outros. O amor que sinto por ela é o que me fez ter essa força para jogar para o mundo minha verdade e tudo o que sinto".

A sertaneja acredita que sua história com Danielle pode ajudar a inspirar outras mulheres. "Não só pode, como já inspira. Eu e a Dani recebemos milhares de directs de mulheres que se sentem inspiradas com nossa história e nossa força. Foi uma peitada na sociedade. E isso é bom. Que continue sendo assim. Todo mundo precisa se livrar das amarras", salienta.

