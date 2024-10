João Guilherme mostra momento fofo com Bruna Marquezine e cachorros

João Guilherme mostrou em suas redes sociais um momento fofíssimo ao lado da namorada Bruna Marquezine e de seus cachorros de estimação

Ao que parece, o namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme segue firme e forte. Nesta terça-feira, 8, o ator foi o responsável por preparar o almoço do casal.

O cardápio escolhido por ele foi missoshiro. "Isso e uma boa companhia", escreveu ele ao compartilhar uma foto da mesa posta em seu Instagram Stories.

Em seguida, o famoso postou uma foto em que Bruna aparece abraçada com os cachorros de estimação Chiriro e Haku, e se derreteu pela imagem. "Boa não, as melhores companhias", escreveu João.

Homem finge ser João Guilherme

Recentemente, um homem de 25 anos foi preso em flagrante, após tentar se passar pelo ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. O criminoso tentou aplicar o golpe em uma agência do Itaú, na movimentada região da Savassi, em Belo Horizonte, ao tentar obter um cartão de crédito provisório para comprar um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito usou uma identidade falsa com o nome completo de João Guilherme de Ávila Costa e até a data de nascimento do ator. Com uma atitude suspeita, ele apresentou o documento ao gerente da agência, que, desconfiado, acionou imediatamente a central de segurança do banco. A partir desse momento, a tentativa de golpe foi frustrada, e a polícia foi chamada ao local.

O plano do golpista era simples: ele admitiu que exportou para o computador uma cópia do próprio documento de identidade e fez alterações para se passar pelo ator. Com a identidade falsificada, o homem queria obter o cartão de crédito e realizar a compra de um celular de alto valor.

Durante a abordagem dos policiais, o suspeito revelou que já havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras agências da capital mineira, sempre usando o documento adulterado que estava salvo em seu celular.

Por meio de nota, o banco informou que agiu rapidamente ao identificar a fraude e está colaborando com as autoridades na investigação do caso. O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e permanece à disposição da Justiça.