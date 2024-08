Bruna Louise se pronuncia após polêmica com Kéfera: 'Em choque'

Bruna Louise falou pela primeira vez sobre a declaração de Kéfera envolvendo o fim da amizade e deixou um recado à ex-amiga

A humorista Bruna Louise rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito da declaração polêmica feita por Kéfera Buchmann. Nos últimos dias, a atriz e youtuber revelou em entrevista à Blogueirinha o motivo para a amizade entre as duas ter chegado ao fim.

De acordo com a atriz e youtuber, Bruna teria se apaixonado por ela à época e, por isso, o afastamento aconteceu. Em meio a repercussão, a artista compartilhou um vídeo enigmático nas redes sociais, apontado por internautas como resposta ao comentário de Kéfera.

O pronunciamento público de Bruna Louise sobre o assunto aconteceu durante uma apresentação de stand-up na noite de terça-feira, 20, em São Paulo. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que, na ocasião, a artista abordou o ocorrido de forma bem-humorada.

"E hoje eu sei, eu posso provar numericamente para vocês, eu sou top 3 de comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil. Em uma profissão onde os homens dominam. Eu tenho muito orgulho disso. E o que é que vira notícia? Eu confundindo as coisas", iniciou a humorista, arrancando risada da plateia.

Em seguida, Bruna Louise lamentou que um assunto pessoal tenha sido exposto. "Saiu em tudo quanto é lugar, isso que eu fiquei em choque. Não era para ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal, vocês sabem", declarou ela.

Por fim, a artista deixou um recado bem-humorado à ex-amiga: "Eu aproveitei que minha DM está pronta para ser exposta e mandei um: 'Oi, sumida. Acho que você não devia ter feito isso comigo, você é muito maior do que isso. Mas aproveitando o contato, que tal, cinco minutos sem perder a amizade? Você quer, fera?'", disse Bruna, fazendo referência ao canal no YouTube e o nome de Kéfera.

To morrendo com a Bruna Louise falando da Kefera depois do exposed pic.twitter.com/3gSYm1dPEB — Rick (@riccknho) August 21, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera Buchmann (@kefera)

A declaração de Kéfera sobre Bruna Louise

Para quem não sabe, Kéfera e Bruna possuíam uma grande amizade no passado. Nos últimos anos, no entanto, as duas acabaram se afastando. O ocorrido, até então pouco falado pelas famosas, sempre gerou curiosidade no público que as acompanhavam.

Apesar do fim da amizade ter acontecido há algum tempo, elas nunca revelaram publicamente o verdadeiro motivo do ocorrido. O assunto veio à tona novamente na noite de segunda-feira, 19, quando Kéfera se pronunciou sobre o assunto.

"Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", declarou a famosa. "Ela estava apaixonada por você?", perguntou Blogueirinha. "Foi o que estava na DM [mensagem direta], mais ou menos o assunto", respondeu Kéfera Buchmann, sem entrar em mais detalhes.