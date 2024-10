Bruna Linzmeyer impacta com vestido transparente em evento no Rio: ‘Livre’

Bruna Linzmeyer aposta em look com transparência e fenda profunda para marcar presença em evento de cinema no Rio de Janeiro

Na noite da última quinta-feira, 3, Bruna Linzmeyer chamou atenção ao escolher um vestido transparente e com uma fenda profunda para comparecer a um evento de cinema no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou mais detalhes sobre seu look e revelou que apostou em um modelo vintage para a estreia de seu novo filme, ‘Baby’.

Em seu perfil no Instagram, Bruna revelou que apostou em um vestido transparente de um acervo vintage. A atriz compartilhou um álbum de fotos posando com o look e exibiu os detalhes da peça, que possui uma pintura floral delicada, tecido fluido e uma fenda ousada até a altura do quadril. Para complementar, ela elegeu lingerie nude e salto transparente.

Além de exibir o look ousado no tapete vermelho, Bruna posou com o modelito em casa e exibiu a produção completa em alguns autorretratos. Na legenda, ela aproveitou para divulgar seu novo projeto e falar sobre a importância do cinema: “Nesse vestido vintage lindíssimo do brasileiro Roberto Issa fui prestigiar a abertura do Festival do Rio”, iniciou.

“Eu tô com um filme na mostra competitiva, o “baby”, que tem exibição 7 e 8/10. Para além do meu filme, convido vocês a fazerem suas listinhas e comprarem seus ingressos, pois um dos festivais mais importantes do nosso país começou! E a coisa mais especial dos festivais de cinema é que a gente não só assiste aos filmes”, Bruna convidou.

“A gente pode conversar sobre eles depois, nas sessões com debates, nas esquinas da cidade, na praia com cervejinha na mão. cinema reverbera na gente, nos ajuda a processar emoções, entender situações que vivemos, sonhar futuros que ainda nem vislumbramos. Viva nosso cinema!”, disse a atriz, que finalizou agradecendo sua equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Nos comentários, a escolha do visual chamou a atenção dos seguidores, que deixaram muitos elogios para Bruna Linzmeyer: “Livre e perfeita”, um admirador escreveu. “Sensacional!!! Maravilhosa”, disse outro. “Linda de qualquer jeito e em qualquer lugar”, opinou mais um. “Parece uma escultura”, comentou outro admirador da artista.

Bruna Linzmeyer fala sobre sua orientação sexual:

Bruna Linzmeyer falou abertamente sobre assumir sua orientação sexual. Ela se identifica como lésbica e contou sobre a sensação de se descobrir: “Foi uma sensação adorável, uma mistura de calma e excitação, aquela beleza do pertencimento. As pessoas sempre procuram a dor no orgulho, mas a minha vida apenas se expandiu”, disse em entrevista no site Vogue.

“Com o passar do tempo fui me reconhecendo sapatão. Lembro que um dia eu senti tesão por uma mulher e flertei com ela. Quando namorei uma mulher pela primeira vez, entendi que desse ponto para trás, eu já era sapatão há muito mais tempo”. Então, Bruna refletiu sobre a importância de falar publicamente sobre sua sexualidade.