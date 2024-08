Bruna Griphao tem item de luxo roubado na Grécia: 'Chorei tanto'

Após aproveitar alguns dias em Mykonos, na Grécia, a atriz Bruna Griphao revelou que um item de grife foi roubado em balada

A atriz Bruna Griphao dividiu com os seguidores um episódio triste envolvendo suas férias em Mykonos, na Grécia. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB 23 revelou que foi roubada em uma balada local.

Na manhã desta sexta-feira, 16, já embarcando de volta para o Brasil, Bruna relatou que levaram sua bolsa de grife enquanto curtia o evento com os amigos. Chateada com a situação, a artista aproveitou o momento para deixar um alerta sobre o ocorrido.

"O que eu chorei ontem, vocês não estão entendendo. Roubaram minha bolsa da Prada na balada e eu não sou a pessoa que dá mole com as coisas. E aqui a galera furta mesmo. Eu estava sentada e a bolsa das meninas estavam todas do lado, mas só levaram a minha", lamentou ela.

"Fiquem ligados! Se vocês vierem para a Europa, está cheio de pickpockets. E outra, abriram mala [no aeroporto] e pegaram um monte de coisa de valor. Tem que estar muito bem fechada, porque metem a mão mesmo. Todo mundo levou uma garfada nessa viagem", completou Bruna Griphao.

Em seguida, a atriz relatou que tudo aconteceu em questão de segundos e ressaltou que não costuma ‘dar mole’ com seus pertences em lugar algum. "Chorei tanto que meu pai me ligou. Foi um segundo que eu sentei para conversar, eu não tiro a bolsa do ombro, não dou mole mesmo com as coisas, sou chata mesmo", disse.

"Ser garfada na Europa, que raiva! A gente vem do Rio de Janeiro... Eu engasgava ontem de tanto chorar", recordou a famosa, revelando que escolheu usar a peça de grife de última hora. "Eu não ia nem sair de bolsa porque achei que não combinava com a roupa", finalizou.

Bolsa de Bruna Griphao foi furtada em festa - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

