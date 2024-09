Bruna Biancardi fez exigência para ir ao Rock in Rio, diz colunista

Bruna Biancardi esteve no Rock in Rio no sábado, 21, e fez uma exigência específica para ir ao evento, diz colunista

A influenciadora digital Bruna Biancardi esteve no Rock in Rio na noite de sábado, 21, e chamou a atenção com toda a sua beleza. A musa apareceu com um modelito ousado e estiloso. No entanto, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou que ela fez uma exigência para ir ao festival de música.

De acordo com o colunista, Biancardi solicitou que não falasse com os jornalistas que estivessem no evento. Ela não quis dar entrevistas para evitar perguntas sobre sua vida pessoal e preferiu apenas posar para fotos no cenário da marca que a contratou. Depois disso, ela foi para uma área vip no festival e evitou fotos e conversas com jornalistas.

Vale lembrar que Bruna Biancardi é a namorada de Neymar Jr, com quem teve uma filha, Mavie, de 11 meses. Os dois reataram o namoro em julho, após alguns meses separados, e se dividem entre o Brasil e a Arábia Saudita, que é onde ele trabalha.

Rotina de Bruna Biancardi no exterior

Após reatar seu relacionamento com Neymar Jr, Bruna Biancardi está passando uma temporada morando com o craque na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou como ela e a filha, Mavie, de apenas 10 meses, estão se adaptando à casa nova e detalhou a rotina em família com o jogador de futebol.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Bruna está dividindo conteúdos sobre os costumes sauditas e também sobre os hábitos de sua família. Desta vez, ela detalhou como se organiza para cumprir os afazeres do dia, conciliando sua agenda com a rotina de treinos do namorado, que está prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal.

"Já treinei, tomei o meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles”, Bruna explicou que o jogador dedica o tempo livre a herdeira. Na sequência, a influenciadora digital contou que recebeu uma visita muito especial na casa nova.

“Já tô me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois de almoçar e sair, bater perna nesse calor", Bruna detalhou a rotina em família, agora que está recebendo amigos e familiares na casa nova. Aliás, os pais da influencer não são os primeiros hóspedes.