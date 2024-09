Neymar Jr causa alvoroço em passeio com Mavie e Bruna Biancardi

Vídeo mostra a movimentação ao redor de Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi durante passeio em shopping da Arábia Saudita

O jogador de futebol Neymar Jr causou alvoroço ao circular por um shopping com a filha Mavie e a namorada, Bruna Biancardi. Nesta semana, eles foram se divertir fazendo compras, mas acabaram reunindo várias pessoas ao redor deles durante o passeio.

Um vídeo que foi divulgado por fãs mostrou quando o casal foi cercado por seguranças para evitar confusão durante o passeio. Neymar e Bruna apareceram sentados em um carrinho com a filha para facilitar o passeio pelo shopping.

Vale lembrar que Bruna e Mavie passaram alguns dias no Brasil em setembro, mas já voltaram para a Arábia Saudita para encontrarem o atleta, que vive por lá.

Bruna Biancardi e Neymar Jr reataram o namoro em julho depois de alguns meses separados. Na época, ela falou sobre a decisão da reconciliação com o atleta. "Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém... a diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e, depois de muitas conversas, decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte. 'Entendo' as pessoas ficarem irritadas por terem me 'apoiado' e agora eu estar com ele novamente", disse ela.

Neymar Jr impressiona ao exibir primeiro ‘carro’ da filha, Mavie

Em junho deste ano, Neymar Jr usou as redes sociais para mostrar sua filha caçula, Mavie, motorizada. É que o jogador investiu uma boa quantia para comprar um mini veículo elétrico personalizado luxuoso para a herdeira. Nos stories do Instagram, Neymar mostrou que a pequena aprovou a escolha e apareceu feliz da vida sentada em seu mini carrinho.

Embora não seja um carro real, o modelo possui assentos para duas pessoas com bancos estofados em couro que suportam até 50 kg, além de um tempo de carregamento rápido e quatro motores. Apesar de sua potência, possui apenas três níveis de velocidade, variando de 3 a 5 km/h. Além disso, as portas se abrem de verdade para a pequena entrar no veículo.

O veículo tem também cinto de segurança, farois de verdade e um sistema de som com direito a música e DVD. Além disso, ela poderá conectar o Bluetooth de seu futuro celular no 'carrinho', que está disponível em concessionárias de veículos elétricos por R$5.699. Veja a foto!