Irmã de Bruna Biancardi sai em defesa após confusão com ex de Neymar: ‘Aguentou’

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi se manifesta em defesa da família após polêmica com ex-affair de Neymar Jr, Amanda Kimberlly

Na última terça-feira, 15, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, decidiu se pronunciar em defesa da influenciadora digital após a recente polêmica envolvendo Amanda Kimberlly, ex-affair de Neymar Jr. Em meio à confusão, ela afirmou que a irmã ‘aguentou muito’ antes de decidir romper o silêncio e rebater as supostas indiretas da modelo.

Para quem não acompanhou a polêmica, Amanda Kimberlly curtiu alguns comentários bastante controversos em suas redes sociais. Além de criticarem Bruna Biancardi, as mensagens também sugerem uma suposta rivalidade entre as filhas de Neymar: Helena, de apenas três meses, com Amanda, e Mavie, de um ano, filha de Bruna.

Ao ver as curtidas nos comentários, Bruna não deixou barato e se manifestou, pedindo mais maturidade e empatia por parte de Amanda. Além disso, ela rebateu qualquer suposição de que estaria destratando a outra filha de Neymar Jr. Suas declarações geraram um grande burburinho nas redes sociais, e Bruna recebeu o apoio de sua irmã.

Em uma página de entretenimento no Instagram, Gossip do Dia, Bianca comentou para defender que sua irmã "aguentou muito" e foi polida em sua resposta para Amanda: “Aguentou muito e ainda foi educada”, ela escreveu em defesa de Bruna. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ela se manifesta publicamente em prol da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

No passado, Bianca já havia criticado o cunhado Neymar Jr. em suas redes sociais. No entanto, atualmente, ela reforça que todos são família e que a relação entre eles mudou bastante, além de tentar ignorar as críticas: “Hoje, graças a Deus, eu não ligo mais. Eu já liguei. No começo, quando minha irmã teve toda aquela repercussão, eu ligava muito, ficava muito incomodada”, disse.

“Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta”, disse. “Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, muita gente que inventa história, que quer pensar o pior da gente”, ela afirmou.

O que Bruna Biancardi disse sobre Amanda Kimberlly?

Ao se deparar com uma publicação sobre as supostas indiretas, Bruna Biancardi decidiu se manifestar publicamente e romper o silêncio sobre sua relação com Amanda Kimberlly. Além de afirmar que a modelo não teve empatia enquanto ela ainda estava no pós-parto e viveu um affair com Neymar, ela também criticou a ex do jogador por expor sua família.

"Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas", Bruna iniciou a declaração e reforçou que jamais teria algo contra a filha caçula do jogador, a pequena Helena, e descreveu a suposição como ‘doentia’.