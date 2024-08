Bruna Biancardi aparece em clima de romance com Neymar Jr

Um vídeo divulgado por fãs nesta terça-feira, 27, mostra Neymar e Bruna Biancardi em um momento carinhoso durante um jantar na Arábia Saudita

Um vídeo divulgado por fãs nesta terça-feira, 27, mostra Neymar e Bruna Biancardi em um momento carinhoso. Durante um jantar na Arábia Saudita, onde o jogador vive desde o ano passado, os dois aparecem abraçados.

No vídeo, ela acena para a câmera enquanto aproxima a imagem. A gravação foi compartilhada em um perfil de fãs da influenciadora, que costuma ter acesso a conteúdos que geralmente são divulgados apenas para amigos próximos. Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruna Biancardi 🇧🇷 (@biancardi_bruna.fr)

Bruna Biancardi revela momentos especiais com a família na Arábia Saudita

Neymar Jr está prestes a retornar aos campos com seu time, o Al-Hilal, na Arábia Saudita. Por isso, ele está passando uma temporada por lá na companhia de sua namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a influenciadora publicou um álbum de fotos mostrando a visita de amigos e familiares durante sua estadia no país.

No Instagram, Bruna compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos mansão onde ela e o jogador de futebol estão hospedados atualmente. Ela compartilhou cliques dela na piscina, ao lado do namorado e de sua filha, além de alguns familiares e amigos próximos.

Na sequência, Bruna incluiu fotos de sua filha brincando com Davi Lucca, o primogênito do craque, que acaba de completar 13 anos e é fruto de um antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Dantas. O garoto também passou uma temporada na casa do pai com sua mãe, seu padrasto Vinícius Martinez, e o irmão caçula, Valentin, de quatro anos.

Bruna também recebeu a visita de sua irmã, a nutricionista Bianca Biancardi, e o namorado, o empresário Bruno Hernandes Gallegos, que aparecem na companhia da sobrinha nos registros. Além disso, amigos como a fotógrafa Anna Muradás, a influenciadora Bianca Coimbra, e claro, alguns dos ‘parças' do jogador de futebol.