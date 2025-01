Brasileira ou portuguesa? Atriz Joana de Verona explica sua origem: ‘Fazem confusão’

O sotaque português acaba confundindo muita gente que a acompanha na novela Mania de Você. Intérprete da personagem Filipa, Joana de Verona (35) tem a sua nacionalidade frequentemente questionada nas ruas. O que muitos não sabem é que a atriz é brasileiríssima.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela, nascida em São Luís, no Maranhão, fala sobre sua relação com o Brasil e Portugal e revela recepção do público com o seu trabalho na novela escrita por João Emanuel Carneiro (54).

"Os meus pais são portugueses. Eles moraram no Brasil mais de uma vez, em vários estados diferentes, então eles conhecem bem esse Brasilzão. Algumas pessoas fazem confusão sim, acham que eu sou só portuguesa ou só brasileira. E algumas nem sabem desse trânsito, de eu ter dividido minha infância, a minha adolescência, a minha vida entre os dois países. Minha relação com o Brasil desde a infância é muito forte, com muitas memórias", conta.

"Eu nasci no Maranhão, fui pra Portugal pequena e com 8 anos fui pra Bahia, que embora tenha sido uma temporada curta, marcou muita a minha infância. Dos 10 aos 14 anos eu morei no Rio de Janeiro, a minha família brasileira é carioca. Estudei teatro, estudei dança, além do colégio, são muitas memórias. Depois fui pra Portugal e por motivos pessoais e também profissionais, sempre dividi a minha vida entre Portugal e Brasil", complementa.

Verona revela que sua conexão com o Brasil é forte. Apesar de não ter um país fixo por conta da carreira, ela reconhece que o público brasileiro é carinhoso. Isso tem sido refletido em todos os cantos e se intensificou na virada de Mania de Você.

"Por aqui, fiz trabalhos em São Paulo, no Nordeste, no Rio de Janeiro. Minhas bases sempre foram Lisboa e Rio de Janeiro, às vezes mais uma, as vezes mais a outra, mas desde os 22 anos fico nessa ponte-aérea. Minha relação com o Brasil é muito feliz, de um lugar que também é o meu país. Enfim: nascida no Brasil, crescida em ambos os países, luso-brasileira. Isso me resume bem. E o carinho do público é sempre muito caloroso nos dois lugares. Também morei em Paris, quando estudei direção de cinema", revela.

"O carinho nas ruas tem sido ótimo, as pessoas perguntam sobre a novela, dão opinião sobre a história. Tem sido bastante caloroso e esse carinho é um retorno no meu trabalho. E é legal ver que o público comenta, está envolvido com a novela", conclui.

