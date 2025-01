Ao pôr do sol, Nicolas Prattes curte momento romântico com Sabrina Sato

Atualizando as redes sociais, o ator Nicolas Prattes recebeu diversos elogios dos fãs ao surgir em clima de romance com a noiva, Sabrina Sato

No último sábado, 4, Nicolas Prattes movimentou as redes sociais ao compartilhar novos registros. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator posou em clima de romance com Sabrina Sato enquanto curtia o pôr do sol.

Na sequência de fotos, Nicolas apareceu sozinho ao ar livre e, depois, coladinho com a noiva, Sabrina Sato. E nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Belas fotos", disse uma seguidora. "Casal lindo", destacou outra. "Amo ver vocês juntinhos!", declarou mais uma.

Vale lembrar que os dois estão juntos há menos de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram flagrados juntos em uma piscina. Na época do Carnaval, eles curtiram o sambódromo da Sapucaí juntos, mas ainda negavam o namoro e diziam que eram apenas amigos.

Pouco tempo depois, eles fizeram a primeira viagem juntos e assumiram o namoro publicamente. Em setembro, o ator anunciou que ficou noivo da apresentadora durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta.

Veja a foto do casal na sequência abaixo:

Nicolas Prattes surpreende Sabrina Sato com buquê e carta

O ator Nicolas Prattes decidiu surpreender a noiva, a apresentadora Sabrina Sato, no último dia 20. Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista mostrou que recebeu um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma carta de amor escrita pelo companheiro. Na mensagem, ele destacou como sua relação com o Carnaval mudou após conhecer a rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

"Vai curtir o seu Carnaval, vai bilhar. Seu último compromisso da Gaviões foi nosso primeiro dia de férias, desde então, Carnaval pra mim, que não era dos mais chegado, por sua causa, é símbolo de coração cheio, orgulho, emoção de ver quem eu mais amo a flor da pele, incendiando tudo com o fogo que só você tem. Usei a palavra fogo, porque esse ano fomos Fênix. Amo você e tô na fileira da frente e do seu lado, sempre, batendo palmas e me emocionando ao te ver passar."Veja a foto do presente!

