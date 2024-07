Breno da Matta, de 'Renascer', relembra familiares que morreram de fome

De família humilde, ator Breno da Matta, de 'Renascer', revela que perdeu tias por conta da fome e fala sobre seu passado sem muitos recursos

O ator Breno da Matta, que interpreta o pastor Lívio da novela Renascer, falou em entrevista ao jornal Extra que já perdeu familiares por conta da fome. De origem humilde, o artista revelou que até pensou em desistir da profissão por conta das dificuldades financeiras.

No bate-papo com o veículo, o baiano, nascido em Itabuna, relembrou um momento tenso de sua família por conta da falta de recursos. "Tive duas tias que morreram de fome na infância. Meus pais foram os primeiros da família a fazer faculdade (Engenharia Agrônoma). Minha mãe se lascava pra gente estudar em colégio particular. Teve um período em que a gente passou bastante perrengue, mas nunca passei fome. Eu não tinha o melhor sapato, mas tinha um sapatinho. Eu não tinha a melhor roupa, mas tinha uma roupinha", disse.

Mesmo estando com um papel fixo na Globo, Beno Matta se mostra pé no chão e contou que ainda não conseguiu comprar sua casa própria, o que é um grande sonho. "Quem vem de família negra e pobre prioriza a compra do imóvel porque, independentemente do que acontecer, tem um teto. Também quero viajar muito e proporcionar mais conforto aos meus pais na velhice", compartilhou o que almeja.

Em entrevista à CARAS, o global falou como foi largar a carreira de farmacêutico para se tornar ator, ele explicou que foi algo inesperado que o fez mudar o caminho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno da Matta (@breno.damatta)

Breno da Matta recorda apoio da mãe na carreira

Filho de engenheiros, natural do interior da Bahia e farmacêutico de formação. Essas são algumas alcunhas que podem ajudar a definir Breno da Matta. Sem acreditar no novo trabalho, o ator recorda o apoio de sua mãe na carreira.