Brasileiros deixam recados para a ex-namorada de Bruno Mars

O fim do namoro de Bruno Mars e Jessica Caban surpreendeu os brasileiros, que foram até as redes sociais dela com mensagens inusitadas

A notícia do fim do namoro de Bruno Mars e Jessica Caban ganhou repercussão durante a turnê dele no Brasil. No palco, o artista contou que está solteiro e os fãs brasileiros correram para as redes sociais da ex-namorada dele.

Os brasileiros fizeram questão de interagir com Jessica e deixar recados no perfil dela. Um fã perguntou: “Tá no Brasil, amiga? Vamos no barzinho beber uma cerveja e comer ovo cozido?”. Então, ela respondeu: “Não, eu não estou no Brasil. Um dia, eu espero visitar. Está na minha lista”.

Logo depois, outros fãs também deixaram recados, como: “Queria tanto te conhecer”, “Venha curtir o niver do seu amor” e “Você combina com o Brasil. Jessica, vem pra cá”.

Leia a notícia na íntegra aqui.

A separação de Bruno Mars

Durante a apresentação no Estádio Morumbis, em São Paulo, o cantor Bruno Mars surpreendeu ao fazer uma confissão sobre sua vida amorosa: ele afirmou que está solteiro e "facinho".

A revelação acontece meses após a especulação sobre o término de seu relacionamento com a modelo e atriz Jessica Caban. Em janeiro, o jornal britânico The Sun noticiou que o relacionamento de 13 anos estava "em ruínas" e que o casal teria passado o Natal e o Ano Novo separados. Contudo, o cantor, sempre discreto, nunca confirmou oficialmente o término do namoro.

"Eu tô solteiro", disse Bruno no estádio lotado em São Paulo. "Cadê as solteiras?", provocou ele, que levou o público ao delírio. Em seguida, ele disse que "está na pista". "Eu to facinho", continuou antes de emendar os versos de Leave The Door Open.

Apesar de frequentemente fazer brincadeiras durante a apresentação de Calling All My Lovelies, usando frases como 'eu quero você, gatinha' ou 'quero você, gostosa', esta foi a primeira vez que o cantor se declarou solteiro em um show. As informações são da revista Vogue.