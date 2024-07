Brad Pitt precisou melhorar hábitos de higiene por nova namorada

‘Ele costumava passar até dois dias sem tomar banho’, disse fonte; Brad Pitt não tinha o costume de tomar banho regularmente ou passar desodorante

A nova namorada do ator Brad Pitt mudou por completo os hábitos higiênicos do astro. Ao noticiar o impacto da designer de joiasInes de Ramon na vida do galã, a revista InTouch Weekly lembrou que o artista sempre foi alvo de boatos sobre sua resistência a banhos diários e sobre os odores repulsivos exalados por ele.

Agora, vivendo com Ines de Ramon, Pitt mudou por completo sua higiene, diz a revista. “Ele mudou completamente pela Ines”, disse uma fonte ligada ao ator em depoimento para a revista. “O Brad costumava ser bastante desligado em relação a banhos e a lavar o cabelo, só usando sabonete e água e se recusando a usar desodorante ou perfume”.

“Ele costumava passar um ou dois dias sem banho, o que chama atenção pelo fato dele ser um sex symbol gigantesco, mas com a Ines essa história mudou. Ele agora tomou jeito”. A fonte finalizou sobre o tema dizendo:

“O Brad tem prestado mais atenção em suas escolhas de roupas e tem deixado ela [Ines de Ramon] escolher seus perfumes. Ele o convenceu inclusive a usar fio dental. Eles amam sair, frequentar spas, sessões de massagem e cuidados com a pele. Ele também tem amado usar cremes e hidratantes, ele entrou nessa para o alívio de todos”.

No último mês de fevereiro a revista People publicou uma reportagem informando que Pitt e Ines de Ramon estariam morando juntos. Fontes ligadas ao ator relataram à publicação que o romance “é bem intenso” e que ele está “mais feliz do que nunca”.

Brad Pitt foi casado com a atriz Jennifer Aniston entre 2000 e 2005. Em 2006 ele deu início ao seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, mãe de seus seis filhos, com quem foi casado entre 2014 e 2016. O romance com Ines de Ramon teve início em 2022. Ela é ex-esposa do ator Paul Wesley.

Kate Hudson revela que ela e Matthew McConaughey não usam desodorante

Parece que Brad não é o unico que não é muito fã de desodorante. Na última quarta-feira, 17, Kate Hudson participou do programa Watch What Happens Live, da Bravo, e colocou fim aos rumores de que ela forçou Matthew McConaughey a usar desodorante durante as filmagens do filme Um Amor de Tesouro, lançado em 2008.

"Não! Não, ele não usa desodorante. E, a propósito, eu também não", disse ela. A atriz até mesmo revelou ao apresentador Andy Cohen que precisou procurar desodorante nos bastidores antes de sua aparição no programa.