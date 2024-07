Kate Hudson revela que ela e Matthew McConaughey não usam desodorante

Durante participação em um programa de TV, Kate Hudson abriu o jogo e revelou que ela e Matthew McConaughey não gostam de usar desodorante

Na última quarta-feira, 17, Kate Hudson participou do programa Watch What Happens Live, da Bravo, e colocou fim aos rumores de que ela forçou Matthew McConaughey a usar desodorante durante as filmagens do filme Um Amor de Tesouro, lançado em 2008.

"Não! Não, ele não usa desodorante. E, a propósito, eu também não", disse ela. A atriz até mesmo revelou ao apresentador Andy Cohen que precisou procurar desodorante nos bastidores antes de sua aparição no programa.

Em seguida, a artista relembrou seu tempo trabalhando com Matthew. "Meu problema era que eu podia sentir o cheiro dele de longe porque estávamos muito próximos. Nós somos naturais", afirmou.

Em 2021, o ator já havia falado sobre o tema e contou para a Maxim que realmente não curte usar desodorante. "Eu simplesmente nunca usei. Nem colônia, nem desodorante. As mulheres da minha vida, incluindo minha mãe, todas disseram, 'Ei, seu cheiro natural cheira, um, como um homem, e, dois, cheira como você'", disse Matthew, na ocasião.

Sequência de comédia romântica famosa

O cheiro natural de Matthew McConaughey não impediu Kate Hudson de trabalhar com ele, já que Um Amor de Tesouro não foi o único filme em que eles trabalharam juntos. Os atores também contracenaram em 2003 na famosa comédia romântica Como Perder Um Homem Em 10 Dias.

Inclusive, a atriz revelou que uma sequência para o longa está sempre em pauta, mas ainda não há nada confirmado. "Eu acho que eles sempre estão pensando nisso. O que importa seria o roteiro e se Matthew e eu estivermos interessados no roteiro. Eu acho que estamos totalmente abertos, mas isso nunca aconteceu", afirmou.

Recentemente, Matthew McConaughey celebrou uma data muito especial com sua esposa, a brasileira Camila Alves McConaughey. O casal completou 12 anos de casamento comemoraram com uma linda declaração em suas redes sociais.