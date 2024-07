Blogueirinha chora e detona ex-BBB Fernanda Bande: 'Mal-educada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Blogueirinha lamenta comportamento de Fernanda Bande no De Frente com Blogueirinha e disparada alfinetadas contra a ex-BBB

A entrevista de Fernanda Bande no De Frente com Blogueirinha da última segunda-feira, 15, na Dia TV, continua dando o que falar. Com respostas atravessadas e afrontes ao vivo, a ex-BBB repetiu o feito da sua participação no Mais Você, da Globo, e incomodou a personagem.

Em entrevista à CARAS Brasil durante um lançamento da Brastemp, em São Paulo, Blogueirinha afirmou que passou as últimas horas chorando por conta do comportamento da 'Loba', como é carinhosamente chamada por fãs a atual contratada do Multishow.

"Ela não é a minha amiga, mas com certeza eu convidei a ex-BBB errada para ir ao meu programa. Agora tem que ir a [Giovanna] Pitel pra vingar e dizer as verdades, de fato, porque a Fernanda saboneta muito. Além de sabonetar ela é uma mal-educada", dispara.

"Faltou educação no meu programa, acho que todo mundo tá comigo nesse, todo mundo viu o meu desconforto. Hoje passei o dia inteiro muito triste, aqui no evento estou feliz, mas hoje eu chorei muito, vomitei três vezes", revela.

Andressa Urach no De Frente com Blogueirinha?

Durante a entrevista à CARAS Brasil, Blogueirinha quebra o silêncio e responde a inúmeros pedidos dos fãs para a participação de Andressa Urach em seu programa na Dia TV. Direita, a personagem afirma que não a convidou para a atual temporada.

No entanto, não descarta tirar alguém da lista para encaixá-la, "Eu não pretendo chamá-la, ela não está na minha lista [de convidados]. Já entrevistei ela quando estava no Multishow, mas vou pensar, vou começar a considerar", garante.