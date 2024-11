Bilionário? Lucas Rangel se pronuncia sobre rumor de sua fortuna

'Gente me pedindo dinheiro', brincou Lucas Rangel nas suas redes sociais; Notícia sobre patrimônio do influenciador viralizou nesta quinta-feira, 07

Nesta quinta-feira, 07, Lucas Rangel falou sobre sua suposta fortuna estratosférica. O influenciador foi apontado como o criador de conteúdo mais rico do Brasil, com uma fortuna de R$10 bilhões. Ele usou as redes sociais para comentar a notícia viral sobre sua situação financeira.

"O que é isso, gente? Que é isso aqui que tá saindo em todo lugar, que está dando que falar?", iniciou ele nos Stories, de cadeira de rodas depois de passar por uma cirurgia. "Voltei a andar, e aí saiu um negócio desse, daqui a pouco o povo tá vindo aqui na porta do dinheiro emprestado".

Ele se referia a uma matéria que ranqueia os influenciadores mais ricos do Brasil. O texto aponta que, juntando imóveis, empresas e investimento de Rangel, ele teria um patrimônio bilionário, lista Rangel foi o primeiro colocado, ultrapassando até Virginia Fonseca, que é empresária e dona de duas mansões em Mangaratiba, no Rio, e em Goiânia.

"Quem fez essa matéria não tem noção de dinheiro, gente. 10 bilhões! Eu estou em cima da Virgínia, ela me compra (risos)", brincou. "Vou deixar claro aqui para vocês: não, eu não tenho 10 bilhões, se eu tivesse 10 bilhões nem aqui vocês estavam me vendo".

Ele afirmou que, se tivesse a fortuna - que é 10 vezes o patrimônio de Luciano Huck, por exemplo - estaria 'morando na estação espacial da Nasa'. "Eu estaria viajando, cansando de viajar, dando viagem para os outros. A Luíza tá do meu lado, eu ia falar: 'Ai, Luiza, cansei de ver você. Vai para as Maldivas'. Podem ficar tranquilas, 10 bilhões na minha conta não tem", admitiu.

O YouTuber mostrou que Eliezer, um dos padrinhos do matrimônio, se adiantou e já pediu dinheiro emprestado ao suposto bilionário. "Me empresta meio bilhão? Por favor eu nunca te pedi nada", brincou ele na captura de tela. "Gastei tudo com o casamento", brincou.

Lucas Rangel volta a andar após fratura no tornozelo

Recentemente, Lucas Rangel levou um tombo e fraturou o tornozelo. O digital influencer passou por uma cirurgia e se desesperou com a proximidade do seu casamento com Lucas Bley. Nesta quarta-feira, 6, o famoso compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo mostrando que está conseguindo andar após muita fisioterapia.