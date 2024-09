Ben Affleck oscila entre culpa e euforia sobre divórcio com Jennifer Lopez

'Montanha-russa de emoções', Jennifer Lopez entrou com o processo de divórcio do ator em agosto, exatos dois anos de casamento

Ben Affleck tem oscilado entre a culpa e a euforia em relação ao seu divócio com a cantora Jennifer Lopez. Os sentimentos conflitantes do astro hollywoodiano foram revelados por uma fonte próxima a ele em entrevista à revista norte-americana OK! Magazine.

JLo abriu seu processo de divórcio de Affleck em 20 de agosto de 2024, exatos dois anos depois da cerimônia realizada por eles para celebrar sua troca de alianças. Os dois se casaram em uma cerimônia informal em uma capela de Las Vegas em julho de 2022.

“O Ben pode até aparentar estar feliz e empolgado”, disse o contato da OK!, “E talvez ele até esteja, na maior parte do tempo, mas ele com certeza tem tido seus momentos de desânimo. Por mais aliviado que ele esteja por ter escapado do casamento, o divórcio acabou o impactando”. A fonte depois explicou: “A reputação dele foi abalada e ele tem sido impactado por muita culpa”.

O contato ainda disse que Affleck tem contado com o suporte de sua ex-esposa, a atriz Jennifer Garner, e do melhor amigo Matt Damon, em seus momentos de tristeza: “Há sempre a preocupação que ele possa voltar para seus velhos vícios quando bate o desânimo”.

“É por isso que a Jen tem sido vista indo o visitar quase diariamente, para ver se ele está bem. A mãe, o irmão e alguns amigos mais próximos, como o Matt Damon, também tem ajudado. Estão todos em contato com ele e também entre si”.

A fonte concluiu dizendo: “Eles estão trabalhando como um time, como uma equipe de apoio para ele. Se alguém falar alguma coisa que gere preocupação, eles ligam o alerta imediatamente. O Ben sabe que eles estão conversando, mas não compreende a extensão dessa dinâmica”.

Jennifer Lopez quer se vingar de Ben Affleck expondo ‘decepções na cama’

Parece que Jennifer Lopez não vai deixar o divorcio passar por isso mesmo e está determinada a se vingar de Ben Affleck! Após anunciar a separação do ator, a cantora estaria trabalhando em uma música para expor e ‘constranger’ o seu ex-marido.

De acordo com a In Touch Weekly, JLo e Ben, que se casaram em 2022, estão vivendo uma grande reviravolta:"Quando a situação estava boa entre eles, Lopez colocava as habilidades de Affleck na cama em um pedestal. Mas, passada a ilusão, ela está dizendo para todo mundo que, na verdade, ele era muito egoísta e simples",uma fonte do veículo declarou.