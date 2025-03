Ben Affleck expõe o que motivou divórcio com Jennifer Lopez: 'A verdade é essa'

O ator e diretor Ben Affleck abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com a cantora Jennifer Lopez. Veja o que ele disse!

O ator e diretor Ben Affleck abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com a cantora Jennifer Lopez. Em entrevista à GQ US divulgada nesta terça-feira, 25, ele destacou que não houve "escândalo" ou "intriga" e rebateu as especulações em torno da separação . Segundo ele, o próprio cotidiano resultou na decisão do casal.

“Existe uma tendência em olhar para os términos e querer identificar as causas ou algo assim. Mas, honeastamente, a verdade é essa: muito mais cotidiana do que provavelmente as pessoas acreditariam ou seria interessante", contou ele, segundo o portal Hugo Gloss.

"Não existe um único motivo ou uma história escandalosa por trás do nosso término. A verdade é que, quando você fala com alguém, 'Ei, o que aconteceu?'. Bem, nada. 'Foi o que aconteceu. A verdade é que é apenas uma história sobre duas pessoas tentando entender suas vidas e relacionamentos, assim como todo mundo faz”, complementou.

Discreto, ele analisou que a ex-esposa sabe lidar com a fama melhor do que ele. "J.Lo tem uma relação muito mais hábil e inteligente com a mídia do que eu. Minha natureza é ser mais reservado, enquanto ela tem uma conexão muito mais aberta com o público. Nem sempre temos a mesma visão sobre essas coisas, e isso foi algo que tentamos conciliar ao longo da relação", explicou.

O romance

Vale lembrar que Ben Affleck e Jennifer Lopez estiveram noivos no passado, mas se separaram e ficaram distantes por quase 20 anos. Em 2022, surpreenderam ao reatar e, finalmente, oficializaram a união em uma cerimônia íntima. Em maio de 2024, os rumores sobre uma crise no casamento começaram a surgir na imprensa internacional. Até que, em 20 de agosto de 2024 - no aniversário de 2 anos de casamento -, ela entrou com o pedido de divórcio na justiça.

