Bella Campos faz desabafo sobre redes sociais e revela: 'Não teria'

Bella Campos fez um desabafo sobre o impacto da internet em sua saúde mental e revelou que preferia não ter redes sociais

Bella Campos participou do programa Sábia Ignorância, exibido pelo GNT, e fez um desabafo sobre o impacto da internet em sua saúde mental. A atriz revelou que prefere usar as redes sociais mais focadas no trabalho.

"Eu não sinto que sou duas personas, mas tenho muita clareza que a internet é só um recorte de toda a minha vida. Isso para mim é muito importante, para mim é saúde mental mesmo. Porque quando existe alguma coisa negativa ou até positiva, eu sempre tento lembrar que aquilo é só um recorte muito pequeno, de todo o meu dia e vida. Então não me deixo mergulhar tanto, faço sempre o exercício de voltar e entender a minha realidade", disse ela.

A famosa ainda revelou que preferia não ter redes sociais. "Eu faço muito exercício de ficar o máximo de tempo possível, que eu consigo, sem internet. Às vezes dou uma desinstalada do aplicativo das redes sociais, acesso pelo computador. Porque vira um gesto automático pegar o celular e abrir o Instagram e aí às vezes eu me assusto com isso. Eu falo que se eu tivesse nascido com outras condições e não precisasse trabalhar tanto com internet, eu com certeza não teria", afirmou.

O último trabalho de Bella Campos na TV foi na novela Vai Na Fé, exibida em 2023 pela Rede Globo, em que ela interpretou Jenifer.

Vida amorosa

Recentemente, surgiram alguns boatos de que Bella Campos estaria vivendo um affair com o rapper BK em segredo. Em sua conta no Instagram, a atriz fez questão de esclarecer os boatos de uma maneira bastante sincera.

Na rede social, a famosa compartilhou diversas fotos de seus últimos dias e garantiu que segue solteira. "Solteira, gostosa e sem um pingo de paciência", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Adoro como você lida com a fofoca", escreveu uma internauta. "Pronunciamento em forma de tapa. Gostosas fazem assim", escreveu outra.