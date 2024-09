Bella Campos abre o jogo sobre sua vida amorosa e dispara: 'Sem paciência'

Bella Campos resolveu usar suas redes sociais para esclarecer alguns boatos recentes e revelou o seu atual status de relacionamento

Recentemente, surgiram alguns boatos de que Bella Campos estaria vivendo um affair com o rapper BK em segredo. Em sua conta no Instagram, a atriz fez questão de esclarecer os boatos de uma maneira bastante sincera.

Na rede social, a famosa compartilhou diversas fotos de seus últimos dias e garantiu que segue solteira. "Solteira, gostosa e sem um pingo de paciência", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Adoro como você lida com a fofoca", escreveu uma internauta. "Pronunciamento em forma de tapa. Gostosas fazem assim", escreveu outra.

O último trabalho de Bella Campos na TV foi em Vai Na Fé, novela exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, ela interpretou Jenifer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Desejo de ser mãe

A atriz Bella Campos pretende aumentar a família em breve! A artista abriu uma caixinha de perguntas no perfil de seu Instagram e, entre um dos questionamentos, estava se ela já pensou em ter filhos algum dia.

E ela respondeu que sim! "Eu quero ser mãe daqui a dois anos e já liguei para a Rihanna guardar os looks das crianças para repassar para o baby fields", brincou ela, que está solteira após romper o namoro com MC Cabelinho.

Durante a interação, ela ainda falou sobre a dificuldades do público na dissociação do personagem da atriz na vida real. “Às vezes o público tem dificuldade. Muita gente na época da novela falava que eu era sem sal, Às vezes eu ficava até triste [risos]. Mas é isso, o meu ofício é esse, em cena deixar de lado toda minha vaidade e fazer o que tiver de ser feito, emprestar meu corpo para dar vida a outras mulheres e continuar suas histórias”, disse ela, que esteve no ar recentemente em Vai na Fé (2023), da Globo.