A ex-BBB Beatriz Reis viu sua vida se transformar após o reality da TV Globo, e sua situação financeira mudou da água para o vinho

A ex-BBB Beatriz Reis viu sua vida mudar completamente após participar do reality da TV Globo. Cerca de cinco meses após sair da casa mais vigiada do Brasil, ela realizou um de seu maiores sonhos: estrear como atriz em uma novela e também viu sua situação financeira mudar da água para o vinho.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que "quisesse, já daria para parar de trabalhar"."Mas sou uma pessoa muito econômica e minha família também. Quando eu era pobre e ganhava R$ 1.200 na produtora ou R$ 50 por dia na barraca, eu somava tudo. Eu era muito controlada", recordou.

E completou: Se percebesse que para comprar um pão de queijo ia me faltar para pagar uma conta, eu não comprava o pão de queijo. Eu controlava cada centavo que entrava. Hoje, que as quantias são outras, sou ainda mais cautelosa. É um cuidado redobrado".

Ela ainda ressaltou o orgulho que tem de sua trajetória. "Sei de onde vim com minha família e não quero voltar. Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que vivi, e viveria tudo de novo. Mas, se Deus abriu as portas e abençoou, quero cada vez mais alcançar voos altos, para também honrar a Deus".

Beatriz relatou que investe boa parte do dinheiro que ganha e que o bem mais caro que adquiriu até o momento foi o carro do irmão. "Foi um sonho, porque ano passado eu não poderia dar nem uma televisão para ele, imagina um carro. Mas, para mim mesma, ainda não comprei nada. Para não dizer que não fiz nada, fiz uma sessão de laser no rosto. Não tive tempo nem de cuidar da minha pele direito, do meu sorriso, dos meus dentes, nunca fiz nada. Mas também foi por falta de tempo", detalhou.

Família é Tudo

Na novela das sete da Globo, ela vive Selminha Veneno. E o convite surgiu do próprio autor, Daniel Ortiz. "Quando eu recebi o convite, a ficha não caiu. Receber a ligação de um autor de novela me dizendo que é meu fã e que quer muito que eu participe do projeto foi um sonho. Estou me divertindo muito".